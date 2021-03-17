王彩樺（左）、王中平與《黃金歲月》劇組赴屏東拍攝。（民視提供）

李之勤演出遺棄孩子在車站的母親，她下戲後：「心好痛」，心情無法平復。（民視提供）

民視備檔八點檔《黃金歲月》劇組日前赴屏東拍攝，斥資7位數還原70年代藍皮火車的主要場景。5天拍攝期間，演員全住在屏東飯店，王彩樺透露房間外就是海邊、沙灘跟椰子樹，由於天氣太好，她一時興起「爬上椰子樹」，劇中搭檔王中平還推她一把，她笑說別人都以為她很會爬樹，其實是第一次經驗。

王彩樺說，因為拍戲很辛苦，一定要找時間玩樂。王中平也笑說，很期待每天王彩樺變出什麼新花樣。他也讚《黃金歲月》製作團隊人緣超好，每天都有「在地友人」來進補。他本身是恆春人，也抓緊拍戲空檔回老家走走，但也怕變胖回台北無法連戲。

《黃金歲月》緊鑼密鼓拍攝中，為還原70年代西餐廳秀場藝人搭火車趕通告的景象，也大手筆向台鐵商借已退休的「藍皮火車」。拍攝現場從枋山車站到九曲堂站，超過200人的大場面也吸引熱情粉絲圍繞，還有粉絲自備板凳，坐看王彩樺、王中平、李之勤及童星謝涵羽、劉杰叡等人飆戲。

劇中王彩樺提3個復古行李箱在月台奔跑，似乎重量太重，手臂上還出現一塊塊瘀青。王中平則表示家中兒子就是鐵道迷，以前工作空檔還會帶他們去追火車。飾演遺棄孩子的李之勤表示，有近20年沒來屏東拍戲，雖感受南台灣暖陽很開心，但角色情緒複雜又難過，相信觀眾看演出一定能體會她的感受。

(中時 )