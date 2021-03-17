技專校院招生委員會聯合會今天表示，110學年科技校院繁星計畫，計52校，715個系(組)、學程、招生名額共2721名，提供學生多元選擇。招生名額之招生群別以商業與管理群最多，次之為電機與電子群。

技專校院招生委員會聯合會提醒：110學年度科技繁星入學招生，3月17日10時起至24日17時進行網路報名作業。另為使考生可熟悉系統操作，聯合會提供「網路報名系統練習版」時間自3月3日10時至15日17時止，獲推薦考生可上網練習。

聯合會說，科技校院繁星計畫報名方式由獲得各高職學校推薦之考生，至聯合會網站之「考生作業系統」進行報名，所有報名資料會傳送至「高職學校作業及查詢系統」，由高職學校審查送出後，始完成網路報名。

考生完成網路報名後，始得列印相關報名表件，交由高職學校核章，報名表件資料由高職學校統一收齊後，集體繳寄至聯合會。報名資料郵寄期限為3月25日前（以郵戳為憑）。

今年科技校院繁星計畫4月13日公告報名資格及比序成績審查結果，4月20日考生可查詢排名。考生網路選填登記就讀志願序截止日為統測考試後，自4月29日10時至5月5日17時止，通過資格審查之考生可選擇適合之入學管道，可由所就讀科(組)歸屬群別及不分群之志願，至多選填25個志願。5月11日10時在聯合會網站公告錄取名單，不另寄分發結果之書面通知。

考生若對科技校院繁星計畫有任何問題，可逕洽技專校院招生委員會聯合會。電話：(02) 2772-5333、網址：https：／／www.jctv.ntut.edu.tw／star／

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