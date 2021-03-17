旗下有「饗食天堂」的自助餐龍頭饗賓集團，此次前進南台灣新地標-義享天地一口氣開出三家店，但未見饗食天堂，反而是「旭集」、「饗泰多」、「開飯川食堂」等三家後起之秀的新品牌，為了讓南台灣民眾驚艷，此次「旭集」更不惜成本，推出高雄限定為期16天黑鮪魚生魚片、握壽司吃到飽，老饕們就別再改名搶吃鮭魚了。

饗賓餐旅2019年推出日式頂級Buffet「旭集」，甫推出便成為一位難求的人氣名店，以一餐區一名店的設計概念，打造九大日式料亭，讓消費者盡享各種日本美食。「旭集」義享店全店占地585坪、共設有406個座位，整體設計延續過往「一轉角一景致」的遊逛風格，融合土牆、竹編、黑磚等元素，以木質格柵作為隔屏，讓各區具備高度的流動性也同時顧及視覺的穿透感。

為呼應高雄海港氛圍，讓顧客用餐時彷彿置身熱鬧的港都市集，特別以「大船入港」作為設計概念，邀請竹山竹藝老師以亂編工藝，於入店手扶梯處打造大型鯨魚裝置藝術，店中央則以木作打造長達12米船艙，船身兩側乘載鮮美豐盛的海鮮料理，展現品牌化身大船駛進高雄的氣勢。同時，為滿足各式聚餐需求，「旭集」義享店特別規劃270度高空景致、可容納130座位的大型宴會區，以及有日式達摩公仔裝飾的親子用餐區，提供全家最舒適的聚餐體驗。

為展現對高雄的重視，旭集特別選用在地食材-龍膽石斑推出三道義享限定料理，包含將魚身精華部位帶骨腹肉，以昆布和鰹魚高湯醬汁醃漬入味，細心烤製充滿海之呼吸的「龍膽石斑松前燒」；以秘製醃醬醃漬入味後，高溫烤製醞釀出珍貴油脂融合醬香的「龍膽石斑祐庵燒」；使用放山雞細火熬製高湯搭配極鮮魚片的「龍膽石斑地鷄鍋」。此外，更有高雄限定為期16天(4／3起至4／18)黑鮪魚生魚片、握壽司吃到飽活動，日本空運來台的極上鮮味，讓你一次嚐個過癮，高雄人千萬別錯過。

「饗泰多」首次入主高雄，以店中店獨立泰式吧台、復古紅磚、金屬網圍牆，讓人彷若置身傳統泰國市集街頭。（饗賓提供）

「饗泰多」匯集來自泰國各區的特色料理，有令人欲罷不能泰國街邊小吃，亦有經典在地家常菜，廚師以新鮮食材搭配熟捻手法，透過翻炒、蒸煮、酥炸、火烤、涼拌等多樣化技法，呈現酸、甜、苦、辣、鹹、香等鮮明層次感，提供消費者豐富多元的味蕾體驗。饗泰多擁有各式人氣經典料理，霸氣2cm厚度的「冠軍月亮蝦餅」、香氣濃郁口感層次豐富的「黃咖哩軟殼蟹」、以肉質細嫩的鱸魚搭配新鮮特調醬汁的「清香檸檬魚」，更有經典傳統炸女婿蛋創新而成的「酥炸豬五花尬女婿蛋」。

此次饗泰多首度入主高雄，特別推出限定料理「闖園龍膽石斑」，將肉質彈牙的龍膽石斑炸至酥脆噴香，鋪上酸甜爽口的青木瓜沙拉，並淋上特調闖園醬汁，最後以香草薄荷葉提味、刺芫荽與炸腰果增添口感，一道層次豐富、令人食慾大開泰國農村家常好菜噴香上桌。

「饗泰多」全台共有6家分店，各店皆呈現不同泰式風情，義享店占地85坪、設有110個座位，店鋪裝潢以繽紛的紅、黃、綠、紫等亮眼色系呼應高雄熱情氛圍，並以品牌吉祥物小象哥穿梭其中，展現品牌活潑精神，此次亦以復古紅磚、金屬網圍牆、店中店獨立泰式吧台等巧思，讓人彷彿置身傳統泰國市集街頭。為回饋在地消費者，「饗泰多」義享店大方推出三重期間限定好禮。

「開飯川食堂」老功夫正統手藝融合新思維，經典紅白川味視覺搭配趣味繽紛掛畫與創意鏡像設計，打造時尚中式氛圍。（饗賓提供）

「開飯川食堂」以老功夫新思維，將承襲桃園福利川菜五十年以上的正統手藝添以新世代偏好的美食元素，重新詮釋麻、辣、鮮、香的川味特色，精選天然食材，運用講究的味型、用料、工法，創造出一道道翻騰味蕾的川正味料理。此次入主義享天地，除了有特選仿土雞淋上獨門芝麻醬汁與紅油「流口水雞」、深滷入味「翻滾吧！肥腸」、新川經典「麻婆燒豆腐」，亦可品嚐到義享限定入喉生香不辣嘴的「水煮龍膽石斑」，以薑、蒜與特級郫縣紅油豆瓣醬炒出香氣，加入上湯與開飯川食堂主廚精心調製的辣椒粉，將龍膽石斑魚塊一同放入鍋中，另取炒鍋將乾辣椒與花椒粒炒至呈琥珀色，澆沖在煮好的魚片湯上，讓辣椒與熱油共築的香氣包裹住魚肉的軟嫩，堪稱一吃即上癮的好滋味。

「開飯川食堂」全台共有21家分店，義享店占地96坪、設有128個座位，店鋪裝潢設計以經典紅白色為主，呈現川味辛香氛圍，搭配木質格柵、木頭座椅並輔以竹林元素，呈現時尚中式氛圍，為提供高雄消費者更有趣的用餐體驗，更將品牌吉祥物熊貓哥以繽紛掛畫、創意鏡像等方式隱身在店鋪各處，邀請顧客一起來尋覓熊貓哥的身影。為回饋在地消費者，「開飯川食堂」義享店熱情推出三重期間限定好禮。

「開飯川食堂」老功夫正統手藝融合新思維，經典紅白川味視覺搭配趣味繽紛掛畫與創意鏡像設計，打造時尚中式氛圍。（饗賓提供）

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