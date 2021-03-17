免費壽司魅力大到讓人改名？知名壽司連鎖店推優惠活動，姓名中有「鮭魚」兩字可享免費，台南市民政局統計到17日傍晚5點，全市共13人改名「鮭魚」，其中10人是20歲到25歲男性、3人為21、30及35歲女性，有2男名字最長達15字，1人11字，6人名字直接改鮭魚2字。

台灣今天上演「鮭魚之亂」，台南市府北戶政事務所有7人改名，人數居冠，安南、永康各有2人改名，關廟、府南各1人，有戶政人員私下說，「這要是我自己的小孩，一定會阻止，拿名字開什麼玩笑。」不過，多數戶政人員則以「年輕人都有自己想法」來看待。

有戶政事務所表示，一般改名多是因為名字不雅或有特殊原因，「第一次看到有人為了吃改名」，府北戶政事務所最多人改名，戶政人員坦言，今天一口氣遇到7位年輕人來改名，得知原因，當下有點傻眼，但尊重大家都是成年人，有改名權利。

(中時 )