消防局搜救人員上山前，做勤前教育。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市茂林區多納山谷14日傳出山難意外，6名登山客前往溯溪，卻意外於14日晚間在發現有男子吊掛在瀑布的岩壁上，一行人連夜趕下山前往通訊良好處通報警消，警消跋山涉水，歷經艱辛救下垂掛的男子，卻發現早已死亡多時。經查，亡者為38歲的戴姓男子，為台南市某塑膠工廠公司大兒子，遺體已由搜救人員申請直升機吊掛暫放屏東里港朧祥河濱公園，後續將交由警方處理。

據了解，6名來自高雄與台南的民眾，於3月13日到高雄市茂林多納山谷溯溪，一名38歲戴姓男子14日晚間攀岩後卡在瀑布處，高掛在岩壁上，搶救困難。同伴連夜下山求救，消防局獲報，男子已經沒有生命徵象。

警方15日說，警義消人員已經趕往現場救援，因為路途遙遠，尚無法得知進一步消息。據了解，這群山友原本預計在15日下山，沒想到，戴姓男子在瀑布處發生意外，他高掛在瀑布上，一動也不動。其他人無法救援，只好派人連夜下山求救。

警消指出，這群山友前往的地點是濁口溪上游，位處茂林區與桃源區交界處，距離很遠，由於出事地點通訊很差，救難人員得溯溪前往，前後歷經29小時搜救，抵達現場時發現戴姓男子已經沒有生命跡象，遺體目前已經由搜救人員申請直升機吊掛暫放屏東里港朧祥河濱公園，家屬也已抵達現場，後續將交由警方進一步協助家屬處理後事。

(中時新聞網)