網紅「上官琁」參加台東縣政府行銷台東活動，10幾天來足跡遍布台東各景點。（莊哲權攝）

網紅「上官琁」參加台東縣政府行銷台東活動，10幾天來足跡遍布台東各景點。（莊哲權攝）

網紅「上官琁」參加台東縣政府行銷台東活動，10幾天來足跡遍布台東各景點。（莊哲權攝）

網紅「上官琁」參與台東縣政府行銷活動， 10幾天來足跡遍布台東各景點，她說台東空氣好，景點多，看山看海方便，還有許多文藝氣息的小店，夜間來到海濱公園國際地標，在繽紛燈光下，彷彿進入銀河系，讓她好想跟外星人談戀愛。

IG有3萬4000多位粉絲的網紅「上官琁」，獲選台東縣府財經計畫處舉辦的「來去駐台東」徵選活動，7日進住剛完工的「幸福住宅」，就讓她驚艷，她說，原以為跟政府合作，就是住簡陋的旅館，沒想到溫馨浪漫的空間很有設計感，逃生設備、氣密窗等許多細節處都很周全。

上官琁東漂10多天，足跡遍布台東各景點，她說，16日晚上到海濱公園國際地標，在繽紛的燈光下，美得不可思議，能拍出彷彿在銀河系的照片，加上曾經追劇「來自星星的你」，讓她覺得好想跟外星人談1場戀愛。

上官琁表示，到了多良車站，發現比上次來乾淨許多；太麻里青山農場的導覽很詳細，可以認識植物孢子及其特性；糖廠裡的「卡塔文化」，不用上山，就能感受原鄉部落氣息；鐵花村旁的「台東故事館」，能拍出有質感的照片；許多部落美食，更是西部很難品嘗得到的。

她說，台東真的非常慢活，而且不太容易覺得無聊。

為了行銷台東，台東縣政府財經計畫處徵選最夯網紅、部落客入住精心設計裝潢的幸福住宅，提供每日2000元工作費，還有自小客車做為交通工具，最多12天透過實際體驗報導在地食、遊、買、玩，以更生動活潑的方式行銷台東，共有59組報名，17組入選，目前已執行到第3組。

(中時 )