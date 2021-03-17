新北市新店區復興里民搭乘騰龍遊覽車到花蓮2天1夜遊，卻在昨（16）日下午4時返回台北途中，於蘇花公路台9線東澳段撞山壁，造成遊覽車左側車身撞出大洞，車內許多乘客被拋出車外，致6死39人輕重傷悲劇，檢察官與交通部運安會今天下午3時勘驗肇事遊覽車，釐清事故發生原因，將對游姓駕駛朝過失致死方向偵辦。

游姓駕駛也是39人受傷名單之一，所幸傷勢無大礙，目前仍住院接受治療，他事故發生不久曾表示，下坡過彎道時，出隧道車速加快，他踩了煞車，卻發現沒有反應，非常緊張。旁邊的隨車小姐一直安撫他，他心裡想的只有如何讓車輛安全停下來，最後擦撞山壁，整輛車打橫在蘇花公路上。

蘇花遊覽車撞山壁6死車禍，肇事遊覽車被拖回宜蘭蘇澳分局進行鑑識。（截自中天新聞畫面）

事故發生時也受傷的游姓遊覽車駕駛，檢警不排除對他朝過失致死罪偵辦。（翻攝中天新聞）

肇事遊覽車昨被拖回宜蘭蘇澳分局，今上午進行初步勘驗。據ETtoday新聞雲報導，死者座位多集中在左側5至7排，正是車身破大洞附近位置；此外，遊覽車檔位停留在N檔（空檔），且輪胎也未發現剎車咬死情形。

臉書社團「爆料1公社」今天上傳1段當時後方車輛的行車紀錄器，影片中可見，該遊覽車當時車速不快，不過經過最後1個彎道時疑似加速，導致整個輛車失控，先是左車頭撞上山壁，接著車體向右偏移撞到護欄，打橫在路中間，而強大撞擊力道讓車身裂出大洞，噴散的零件與受傷乘客，出現在車輛後方的山壁旁，至於事故發生原因，將待勘驗肇事遊覽車後，才知是煞車失靈、還是人為因素導致。

檢、警及運安會等單位積極展開調查，今（17）日已在肇事地點完成現勘量測與發生事故遊覽車的車上儀器、機械勘驗作業，短時間恐難確認肇事原因，而據「自由時報」報導，警方將對游姓駕駛朝過失致死方向偵辦。

據了解，游姓駕駛雖然傷勢不嚴重，但情緒卻十分不穩定，警方在醫院對他製作筆錄時，被問到一半因為情緒過於激動，無法順利完成，只能暫停詢問，何時能

(中時新聞網)