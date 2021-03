現代人工作壓力大,根據2019 年台灣睡眠醫學學會年度調查,全台有1/10的人口受慢性失眠症所苦。睡眠對個人健康非常重要,3月19日適逢每年的「世界睡眠日」,想知道如何透過你身邊的Apple 裝置幫助自己睡得更好,快看以下小秘訣。

透過 watchOS 7,Apple Watch 推出了睡眠追蹤功能,藉由提供實⽤的⼯具幫助使⽤者獲得所需的睡眠量、按時上床睡覺並養成良好的睡前習慣以達到睡眠⽬標,實現全⾯性的睡眠應對措施。Apple Watch 透過加速度計的細微動作偵測顯⽰出睡眠期間的呼吸,聰明地記錄下配戴者於何時睡眠及每晚的睡眠量。翌⽇上午配戴者可以看到前⼀晚睡眠狀況的視覺效果圖,包括夜裡醒來和睡著的時間,也可以查看呈現每週睡眠趨勢的圖表。Apple Music 設有一個專門的類別能幫助大家放鬆、舒緩和入睡,其中包括精心挑選的氣氛和活動播放列表、自然聲與白噪音、廣播電台等內容,睡前收聽幫助舒緩放鬆,還可以利用 Siri 設定睡眠計時器,讓這些聲音自動停止播放。

【Apple Watch 上的睡眠 app 與 iPhone 上的健康 app】

追蹤狀態是養成好習慣的第一步,而 Apple Watch 上的「睡眠」app 還能幫你訂立作息時間,養成就寢習慣,助你達成睡眠目標。透過它你可以建立個人化的睡眠排程,幫助你達成睡眠目標(睡眠時間足夠);在iPhone 上的「健康」app 能協助你制定睡眠目標,並調整睡眠時程(可依每週的每日固定行程來調整)。「睡前放鬆」能幫助你建立自訂的就寢習慣,可以建立一項例行活動來完成各項就寢習慣,例如在「家庭」app 中設定特定情境、在 Apple Music 上收聽舒緩的背景音樂,或在入睡前使用喜愛的冥想 app。而在「健康」app 裡,你可以連同其他健康數據查看睡眠歷史記錄。

【Apple Music提供協助放鬆、舒緩和入睡的專區】

Apple Music 設有一個專門的類別能幫助大家放鬆、舒緩和入睡,其中包括精心挑選的氣氛和活動播放列表、自然聲與白噪音、廣播電台等內容。根據蘋果提供的數據,自 2020 年 3 月疫情開始增溫,Apple Music 上與睡眠相關的收聽在全球成長 160% 以上;睡眠相關內容的前 5 個活躍使用國家/地區,包括美國、加拿大、日本、英國和澳洲。睡眠相關內容收聽成長最多的 5 個國家/地區包括日本(+225%)、美國(+169%)、澳大利亞(+168%)、南非(+161%)和英國(+160%)。

在Apple 全球最受歡迎的編輯精選助眠播放列表前 5 名,包括「助眠之聲」、「緩拍晚安曲」、「淅瀝之聲」、「愜意鋼琴」和「純粹・Spa」。全球成長最多的編輯精選助眠播放列表前 5名,包括「助眠之聲」(+343%)、「白噪音」(+313%)、「海洋之聲」(+263%)、「純粹・Spa」(+254%) 和「助眠之聲」(+209%)。「助眠之聲」編輯精選播放列表是 Apple Music 上全球排名第一的編輯精選助眠播放列表,並且今年首度在 Apple Music 美國總體播放列表中突破前 5 名。

【Apple Podcasts 《For Your Nighttime Routine》選集】

Apple Podcasts 將在世界睡眠日推出《For Your Nighttime Routine》選集,其中包括以下節目:《Sleep With Me with Drew Ackerman by Night Vale Presents》、《Get Sleepy: Sleep meditation and stories》、《Nothing much happens; bedtime stories to help you sleep by Curiouscast》、《Sleep Whispers by ASMR & Insomnia Network》、《Meditative Story with Rohan Gunatillake by WaitWhat 》、《Phoebe Reads a Mystery with Phoebe Judge by Criminal》、《Guided Sleep Meditations by Tracks To Relax》、《Snoozecast》。

【App Story分享助眠 App專題】

以下推薦 App Store 裡幾款出色的助眠 app:《Loóna》、《Sleep Cycle》、《Moshi: Sleep and Mindfulness》、《Sleepiest》、《Autosleep》、《睡眠小鎮》、《潮汐》。

【善用HomePod mini與Homekit在家裡營造舒適氛圍】

如果你也擁有HomePod mini,它可支援播放雨水、壁爐、溪流等環境音,有助於讓你專注、放鬆或入睡。Siri 可設定睡眠計時器,讓這些聲音自動停止播放。

HomeKit 則是蘋果旗下功能廣泛、強大且安全的智慧家庭平台,可用於超過十億部活躍的 iOS 與 iPadOS 裝置。 使用者可透過「家庭」app,藉由觸碰按鈕、透過場景自動控制或使用 Siri 以語音控制 HomeKit。你可在所有 Apple 裝置上進行存取,包括 iPhone、iPad、HomePod、Apple Watch、Mac、Apple TV 與 CarPlay。

透過 iOS 14,Apple 為支援 HomeKit 的相容燈具推出「適應性燈光」功能,可隨一天變化自動調整燈光色溫。部分燈具可讓你調整其色溫,從冷藍色到暖黃色。你可將受支援的燈具設定為全天自動調整色溫。你可從暖色調中醒來,午間以冷色調讓你保持警醒與專注,夜晚則去除藍光,讓你放鬆身心。你可以請 Siri 在 HomePod mini 上調暗燈光並播放撫慰人心的聲音或冥想。

透過 HomeKit 配件分類來設定「晚安」情境。使用者只需要說出「嘿 Siri,晚安」,便可自動將臥室的燈光調暗成某種色相,為睡眠做好準備,在睡前拉下窗簾並開始播放列表或冥想。這句話也可以降低整夜溫度,使你的睡眠更舒適 ,並且檢查以確保所有家門都已鎖好、家裡的燈光都已關閉,讓你能安心入眠。

(科技)