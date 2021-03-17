人民幣兌美元在岸價17日收報6.503元，較上一交易日下午4時30分收報6.4995元，貶值35個基點，較上一交易日晚上11時30分最後成交價6.506元，升值30個基點。

香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）17日也在6.5元附近徘徊，截至17日下午4時56分，離岸價報6.5059元，在岸價報6.5023元。

人民幣兌美元中間價17日報6.4978元，升值51個基點，上一交易日中間價報6.5029元，在岸人民幣上一交易日收報6.4995元。

值得注意的是，中國人民銀行調查統計司前司長盛松成表示，收緊貨幣政策並不能有效防止資產泡沫，反而會刺破泡沫，帶來巨大的經濟損失。此外，在全球貨幣寬鬆的環境下，過快收緊會造成大量短期投機性資金湧入，推高人民幣匯率，削弱出口企業競爭力，也可能引起輸入性通膨和資產泡沫，擾亂大陸貨幣政策施行。

(工商 )