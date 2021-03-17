政府出手打炒房，祭出信用管制、修法實價登錄，近日也推出房地合一稅2.0的修法。璞園董事長李忠恕說，台北房市買盤多屬長期置產需求，房地合一稅2.0不會有什麼影響，預售屋來炒房的行為本來就不好，未來若是立法通過，預期將會對中南部短線投資預售屋的買盤影響較大。

台北市329檔期推案量大約超1700億元，較去年的800多億元幾乎翻倍，其中，都更、危老是建商取得推案原料的方法之一。李忠恕說，台灣年輕人越來越少，房子蓋得好的建商才能生存下來，位於敦化北路近長春路口的危老重建大案「衍見築」，是由豪宅指標廠商忠泰建設攜手在地建商永沛開發，每坪開價180~200萬元，創下危老重建案新高價，經由這個案子也可以看出打造「獨一無二」的房子，有需求的人就會購買，建商對銷售仍具信心。

對於囤房稅措施，李忠恕則說，建議政府應該分區進行，或者是持有的戶數訂在3戶，包括幫孩子買間房子，暫時還不想把名字登記給小孩，或是賺錢都錢放到房市，都算是正常買房的行為，限制不宜太緊。

(時報資訊)