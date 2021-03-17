許多人外表呈現的樣子不一定是真實性格的展現，「看中國」網站分享一個心理測驗，看一眼即可測出真實性格。下圖可看到兩字的上半部，憑直覺猜出圖中完整文字是什麼詞語，就能知道自己內心的真正個性，也可以得知自己在朋友眼中是什麼形象。

從圖中可看到兩字的上半部，憑直覺猜出圖中完整文字是什麼詞語，就能知道自己內心的真正個性。（圖/中時新聞網）

▍1.愛你

朋友眼中的你：看起來獨來獨往，其實性格很大方，樂於分享，十分慷慨，性格直爽，負責又成熟，不怕困難，解決問題時很有幹勁，而且意志很堅強，不會輕易低頭認輸。

實際性格：因為骨子裡有點懶，喜歡用聰明的方法迅速解決問題，才能有多一點時間休息。是個完美主義者，希望事情能做到最好。顯得有些神祕，但是希望別人可以來了解真實的自己。剛認識的時候需要比較多的時間變熟，還沒信任對方前會保持距離，不過熟了以後很珍惜朋友，敢愛敢恨，不喜歡的人會被當空氣，渴望受到大家喜歡，對自己要求很嚴格。

▍2.受傷

朋友眼中的你：聰明又負責，擁有很強的領導能力，得到眾人的信任和尊敬。外表冷靜內心熱情，防備心重，還不熟悉時會保持距離，不喜歡展現脆弱的一面，對好友很支持，非常講義氣，給人樂觀、積極、勇敢的印象。

實際性格：脾氣不好，但因為性格成熟，希望顧全大局，因此很會忍耐。性格很樂觀，不太會記仇，只要別人不要碰到自己的底線一切都好談。剛認識時看起來不容易親近，熟悉後才會敞開心扉。對自己在乎的事情不會輕易妥協，非常固執，但常會表現出無所謂的樣子，其實內心在意的要命。雖然外表看起來大而化之，其實談戀愛時非常缺乏安全感。

▍3.愛作

朋友眼中的你：想要裝堅強，其實別人都能看出你的委屈，不太知道如何拒絕他人的請託，有責任感、非常可靠，受到別人的恩情會加倍奉還。

實際性格：很會隱藏真實性格，只有非常親近的人才會知道你的真面目。會幫別人著想，甚至在意見不同時會改變自己來迎合對方。凡事喜歡自己動手，不喜歡麻煩別人，自尊心很強，會打腫臉充胖子。愛面子，談戀愛時對情人的外表有一定要求。

(中時新聞網)