大學繁星推薦17日放榜，台東女中有55人錄取或通過第1階段篩選，國立大學28人，其中錄取台大3人、另有1人通過台北醫學大學醫學系第1階段篩選。台東高中共58位錄取或通過第1階段篩選，國立大學32人，其中錄取台大3人、另1人通過成功大學醫學系第1階段。此外，技職專業的公東高工也有1人錄取國立高雄師範大學。
就讀東女，錄取台大資管系的林翊茹及北醫醫學系的王佳佑大方分享獲得高分要領，除了自我要求每周寫作文外，英文部分則是多找雜誌及有興趣的文章多閱讀；而錄取政大傳播學院、被全校譽為「最優美聲音學姐」的廖璨琳則說，擔任學校司儀期間發現樂趣，所幸大一、大二不分系，未來可望多方探索自身興趣。
其中賴彥均表示，選擇台大農藝系是因為「不想從事跟人相關的工作」，由於從小跟著家人在農場工作，也協助校園落葉堆肥，覺得跟植物相處起來非常愉快。而北藝大電影創作系的潘昱華說，雖然家人希望她選擇法律系，經一番抗爭後，她堅持想把時間投入在自己感興趣的事物上。
父母都服務於杏壇的林彣郁則說，本身熱愛戶外活動，而高師大地理系常外出勘查地質、地形，故選擇該系。錄取高雄大學亞太工商管理系的胡奇瑤說，日前發生流浪狗闖入校園引發爭論，同時擔任學生會學生權益組長及宿舍長的她必須將浪犬趕出，愛狗的她又想將其留下，感到非常無助，最後體認到憑一己之力是不夠的，必須靠學生會成員互助合作才能達成任務。
據了解，台東女中申請繁星人數101人，錄取及通過人數55人，上榜率達54.5％；台東高中共88人申請，錄取及通過人數58位，上榜率為65.9％。
(中時 )
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