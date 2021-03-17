58歲陳姓女子在西內町民宅開設麻將場，1月28日遭萬華警方破獲，但陳女賭博罪交保後，最近又悄悄開賭四處拉客，警方16日再度上門，當場查獲12名賭客在打牌，陳女看到警察時十分無奈，暗自嘀咕：「幹嘛針對我！」

萬華警方日前獲報，西門町商圈某民宅3樓，有人經營麻將場，24小時都有不明男女進進出出，讓同棟住戶十分不滿，經循線追查，1月底時前往搜索，當場查獲陳姓女老闆等3名員工，以及16名賭客，現場並有抽頭金1萬5000元。

陳女賭場被抄後，住戶本來以為終於可以安靜，不料日前又發現有人進進出出，打探後發現陳女疑似重起爐灶，氣得再度向警方檢舉。

萬華警方循線追查，16日下午再度持搜索票前往，開門發現又是陳女跟2名員工，另有3桌麻將在開賭，抽頭金4600元，籌碼26萬2000元，當場將眾人逮捕帶回警局，陳女看到警察登時愁眉苦臉，抱怨為何經常來抓，但被警方告誡「聚賭抽頭就是違法！開一次抓一次！」警訊後依賭博罪及違反社維法將眾人送辦。

萬華分局呼籲，賭博有時傷身又傷財，且出入分子複雜，甚至引發詐賭、暴力等糾紛，警方對於違法聚賭絕不寬貸，針對轄內的麻將場，必將持續嚴格查抄。

(中時 )