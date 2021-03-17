台東縣牧心智能發展中心在兒童節前夕發起「您認捐、憨兒做」活動，募集認捐幸福餅乾2000份，期望讓縣內22所兒少社福及老人團體能溫馨共度兒童節。牧心公事組組長敖家甄表示，活動邁入第5年，而數量倍增的原因，是各界不吝付出愛心的成果，目前約有200份尚未獲認購，期盼大家踴躍響應。

台東牧心自2017年起，每年兒童節前夕都會推出愛心餅乾認購活動，除了讓偏鄉兒少能歡喜過節，也讓庇護工場的學員在訂單淡季有工作機會，創造兩份愛的效益。

敖家甄表示，今年受贈單位從10餘間增加至22間，更首次加入老人社福單位，讓長輩回憶兒童節的美好時光；原本預計募集1000份，因受贈單位增加，挑戰募集2000份餅乾，活動在3月26日前募集截止，她坦承任務艱鉅，目前仍差200多份就能達標。

台東縣牧心智能發展中心在兒童節前夕發起「您認捐、憨兒做」活動，募集認捐幸福餅乾2000份，期望讓縣內22所兒少社福及老人團體能溫馨共度兒童節。（蔡旻妤攝）

敖指出，除了讓兒少、長輩能歡度兒童節外，透過餅乾認捐，讓庇護工場學員有工作機會，此外，不少學員在餅乾生產製作、包裝等已能獨立完成作業，從中獲取很大的收穫。

今年推出的餅乾口味有原味、巧克力、抹茶及香草，在造型上也發揮創意，有兔子、貓咪、星星等可愛造型，愛心餅乾每包100元，邀請民眾踴躍認購。

台東縣牧心智能發展中心在兒童節前夕發起「您認捐、憨兒做」活動，募集認捐幸福餅乾2000份，期望讓縣內22所兒少社福及老人團體能溫馨共度兒童節。（蔡旻妤攝）

受贈單位包含台東瑞源小學堂、台灣安心家庭關懷協會、利嘉老人養護中心、台東縣自閉症協進會、台東縣私立長青老人養護中心、大愛老人養護中心、台灣兒童暨家庭扶助基金會等22家兒少機構及老人社福單位。

(中時 )