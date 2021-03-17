「刪Q總部」罷免立委陳柏惟案二階已正式啟動，陳柏惟日前重話抨擊指「沒辦法以尊重的態度接受這些『假公民』」，並和昔日對手顏寬恒隔空互槓。對此，台中市大里區立仁里里長鄭伯其批評，他的言論很莫名其妙，並直言陳柏惟在立法院的表現只有負20分，是全世界最沒水準的民意代表，說的話比垃圾還不如。

《中天新聞》報導，針對記者提問，不挺陳柏惟就被歸類為國民黨，鄭伯其直言，莫名其妙，並要他不要再用那些分裂和諧的言語，「是不是國民黨又怎樣？」不要只會靠撕裂團結來得到特定人的認同，「順他者生，逆他者亡，他的思考就是這樣，支持陳柏惟的，才是他所說的真公民，不認同他的都是假公民」。

鄭伯其指出，現在罷免連署剩50幾天的時間，時間非常緊湊 任務非常艱辛，還是需要大家共同勇敢的站出來，把不適任的立委下架。

記者也詢問鄭伯其，陳柏惟在國會的表現，如果是1到100分，會給他幾分？鄭伯其則回答，「負20」，一個0分的立法委委員，在國會都沒有講話那叫0分；完全沒表現，就是0分，結果他在國會說的都是負面的，給負20分已經很客氣了。

鄭伯其認為，當全世界都在關注防疫時，陳柏惟去卻在「練肖話」，拿美國蝦、大陸蝦、台灣蝦，說蝦子跟疫苗一樣，「蝦子怎麼會跟疫苗一樣？所以0到100分，他絕對超過負20」。

鄭伯其說，一個民意代表選舉要開政見，但把他的政見拿出來看，沒一條做到，他更痛斥陳柏惟是全世界最沒有水準的民意代表，並指陳不守信用，「台中空氣污染問題 各種仇恨言論、最近藻礁議題，在那邊說核四要移來台中，是在裝肖什麼？只會製造仇恨」。鄭伯其還忍不住直言，「要說他的事情說不完，他說的話比垃圾還不如，我最不能忍受的就是空汙的問題」。

鄭伯其也坦言，自己曾經欣賞過陳柏惟，但他後來講的這些話，和各種表現，「都讓我覺得很奇怪，這個人怎麼這樣？讓人覺得實在莫名其妙」。

下架3Q哥! 里長諷「說的話比垃圾還不如

(中時新聞網)