遊戲大廠智冠科技（5478）17日公告2020年營運表現，歸屬母公司淨利達9.44億元，較2019年的6.11億元跳增54％，每股稅後盈餘7.76元，獲利寫下十年來新高表現。

智冠2020年營收72.68億元，年增25％，全年營業利益達11.07億元，年增46％，本業獲利寫10年來最佳。展望2021年，智冠營運將聚焦三大方向，包括IP授權、MyCard業務以及中華網龍新手遊推出。

在IP授權部分，智冠旗下經典單機遊戲IP授權紫龍遊戲開發製作的戰棋RPG手遊《天地劫：幽城再臨》11日在中國大陸全平台上市，第一天即登上iOS排行榜冠軍，推出一周，於免費榜維持在第3名、暢銷榜也維持在第7名，表現亮眼。法人表示，智冠將可以認列授權金以及每月該遊戲的營收分成，成為近期營運新動能。

智冠先前表示，接下來將把幾款知名度高的IP，如《守護者之劍》、《平妖傳》、《俠影記》等，授權給中國的遊戲開發商製作，待遊戲上線後，將可有授權收入以及分成收入挹注。

此外，MyCard業務以及中華網龍新手遊將在下半年推出，也是智冠今年營運動能主要來源。包括MyCard將於2021年積極向東南亞發展，網龍則積極開發《天子傳奇M》、《尋秦記M》兩款經典端遊轉手遊的作品，預期將在今年下半年推出。

除了上述三動能以外，韓國遊戲大廠NCSOFT將於3月24日在台灣推出重量級新手遊《天堂2M》，也將對智冠營運有利。《天堂2M》雖然將由韓國NCSOFT直接營運，但智冠將接下該遊戲部份行銷，將提供《天堂2M》部分線上及線下廣告等行銷營運相關服務，其他部分仍有待NCSOFT通知。《天堂2M》事前預約已突破300萬人次，為重量級產品，預期在台灣推出後，將為智冠營收帶來挹注。

(工商 )