棉價推升，庫存棉花利差擴大、服飾消費市場逐步增溫，客戶訂單回流；南紡（1440）公布2020年財報，稅後淨利9.36億元，較前年成長9.23倍，每股稅後盈餘0.57元。

南紡董事會17日也通過，今年每股將配發0.35元的現金股利。以南紡昨股價收盤14.85元計，現金殖利率2.36％。

南紡指出，產業景氣從去年第四季開始回溫，今年以來，在服飾消費市場景氣好轉，品牌服飾廠逐漸恢復下單動能，加上全球原物料價格上漲，整個紡纖原物料市場的營運仍呈正面。

雖然占營收約6.5％的南紡新市紡紗廠、仁德空紡廠，在去年停產，今年無法認列營收；不過，南紡2021年1-2月合併營收31.56億元，年衰退幅度只有5.29％。

南紡預期，今年在全球原物料價格上漲的驅動下，紡纖本業的營運狀況應會優於去年。

南紡2021年營運的亮點，在於資產活化題材。市場指出，台南仁德廠土地規劃以5G、AI智慧相關產業為發展主軸的全方位科技園區，將可為南紡帶來不小的開發價值。另外，持續開發中的南紡台南購物，投資20億的二期商場去年12月試營運，第三期的5,700坪土地朝住宅規畫也正在積極進行中。

(工商 )