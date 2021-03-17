交通部、衛福部共同拍板台灣、帛琉的旅遊泡泡2021年4月1日首航，然而，相關旅平險保單卻還無著落。保險局官員17日指出，產險公會日前已邀集各業者，研擬調整旅平險，將旅平險加保「緊急救援費用」相關條款做調整，能不能趕在4月1日前審核，「條款放進新條件不是問題，會儘快審核」。

保險局指出，產險業者現已針對旅遊泡泡研發新商品，保費會增加多少還不知道，相關需求要經試算，這種新增需求有一定的對價。由於四月一日就有首航，保險公司還有準備期，「會儘快」。

「旅遊泡泡」保單因為涉及民眾前往帛琉後、卻被檢驗出肺炎確診，得「原機遣返」而衍生費用問題，這部份目前還沒有保單可含括相關風險。

產險業者指出，目前旅平險附加「海外突發疾病住院醫療、及緊急救援費用」，前者理賠範圍限海外＋住院醫療，後者則須是因在海外治療困難而須回台，都沒有包含被確診而須返台的條件，就算有保單提供海外專機接送理賠，但也有國家的限定，若帛琉不在保單條款內理賠的國家就不會理賠。

產險業者說，若民眾去帛琉而發生確診，除非在帛琉住院治療，才能獲得理賠；而若要原機回台，依現行條款，因為僅是「確診」、沒有治療行為是無法理賠的。

該業者說，通常在海外被確診，通常都是無法在當地獲得治療，需要得「原機遣返」，因此必須調整旅平險中的「緊急救援費用」，增列因確診而原機遣返的要件，才能更符合政府開放旅遊泡泡的保險需求。

(工商 )