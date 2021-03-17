藝人林韋君近年斜槓成為瑜伽老師，她今（17日）更以TRUE YOGA FITNESS瑜珈健身集團代言人身分與杜威一起現身發布會，提及瑜珈帶來的生命改變，她數度激動淚崩，她說自己原本是個很沒自信甚至有點自卑的人，接觸瑜珈後慢慢有了改變、變得喜歡自己，開始有點自信，也找到成就感，更沒想到有一天竟然會變成代言人，「這對我是莫大的肯定，也讓我覺得努力沒有白費，很有成就感」。

事後被問到淚崩一事，林韋君嘴硬說：「我有忍，沒有落下來！」強調成為代言人真的對她意義重大，當下的情緒是「感動」，因他們不是因為她是藝人，而是看到她的專業和努力，這是他們對她、也是她對自己的雙重肯定，「發現原來默默努力，其實是可以被看見、有人願意肯定我。成為這代言人，我沒有心虛」。她說，這也推翻了她長期以來總以為「大家就覺得我就是這樣啊！大家也不關心我做什麼，就是只關心緋聞八卦」，所以格外感動。

林韋君與杜威一起擔任TRUE YOGA FITNESS瑜珈健身集團代言人。（TRUE YOGA FITNESS提供）

林韋君講到瑜珈帶給她的成就感激動淚崩。（林淑娟攝）

林韋君說，出道至今歷經過許多風雨，加上演員工作很消耗身心靈，導致以前情緒起伏很大，一路走來有很多的心理壓力，這幾年她慢慢淡出演藝圈，開始投入瑜珈、專注運動，從中感受到改變，讓很沒自信又自卑的自己帶來許多成長，「我身為代言人，不是想拍美照，是分享故事、告訴大家，不要隨便放棄自己、否定自己。要相信可以創造各種可能。我沒想到有個平台願找我當代言人，也沒想過離開這圈子這麼久還有人找我拍戲當女一。我就是一個活生生例子，不要害怕跌倒」。

瑜珈也讓她把心打開，「我一直心都滿開的，感情跟表演對我來說，我一樣熱愛都沒有放棄，選擇休息是因為並非每一件事都要這麼激進、強求，就是隨緣，累了就休息但不要放棄，等待下次更好機會、更有緣的人出現。事業與感情都是一樣的狀態」。

她是2017年才開始接觸瑜伽，以前因種種壓力，造成心理狀態影響生理，會「換氣過度」，非常不好受，也進而影響到情緒，她說一開始接觸瑜珈根本沒有要追求什麼目標，只是為了「學呼吸」，因為她甚至會忘了呼吸，當時遇到低潮，自己也根本不知道，只是告訴自己不能停在原地，所以才想先從學好呼吸開始，「連呼吸都不會，怎麼會知道活著的感覺？」接觸瑜珈後，她慢慢把意識放在身體、觀察感受自己，以前張開眼睛就是去做事，現在會慢慢跟身體對話，而身體自然就會回應你，「好好關注自己，一步步走，自然身體、宇宙會把你帶到意想不到的位置」。

林韋君擔任TRUE YOGA FITNESS瑜珈健身集團代言人。（TRUE YOGA FITNESS提供）

林韋君與杜威一起擔任TRUE YOGA FITNESS瑜珈健身集團代言人。（TRUE YOGA FITNESS提供）

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