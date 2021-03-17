法國在台協會農曆年後搬新家，進駐台北101大樓，今天邀請媒體參觀新址。法國在台協會主任公孫孟表示，新的辦公室另人感到愉快，希望法台關係也能在新的辦公室繼續茁壯強化。
法國在台協會舊址位於松山區，受限於辦公室空間不足，經濟與商務單位必須另外在他處找辦公室，如今協會搬進台北101大樓，旗下單位50多名員工總算是大團圓。
公孫孟說，在他之前的好幾任代表就在協商搬家一事，如今協會新址位在漂亮的建築物內，協商過程中也感受到101團隊的認真態度，而且像是巴黎萊雅、法國巴黎銀行等法國企業也在這棟大樓，「剛來的第一天，德國在台協會代表也來跟我們打招呼，這裡的環境令人感到愉悅。」
公孫孟又說，以前的辦公室接待外賓比較不方便，現在的新址不但空間更好，也更符合我們的專業需求。這個時代不管是在法國或是台灣，都面臨到人類價值崩盤的現象，還有氣候變遷與維護生物多樣化的危機，我們需要大家一起努力合作，捍衛共同價值與這個地球。
(中時 )
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