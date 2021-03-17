據台灣睡眠醫學會調查指出，超過41%國人對睡眠品質感到不滿意，甚至11.3%的國人患有慢性失眠；而「世界睡眠協會聯合會」報告中也可發現，每晚若睡眠時間低於3小時，將導致人體的免疫力下降50％，睡眠不足更會令免疫細胞活動力降低28％，尤其在疫情高峰時，免疫力更是重要；但只要經過充分睡眠，免疫力又能以完全恢復，由此可見，「質量兼具」的睡眠，睡好、睡飽才能有效提高免疫力，睡出抵抗力。

台灣樂天市場觀察到，由於疫情關係，自今年一月以來，以「抵抗力」、「免疫力」、「睡眠」為關鍵字進行的搜尋量與訂單數量較2020年同期分別成長了近5倍與4.3倍，尤其以床墊最為暢銷，整體居家寢具業績提升3.5倍。同時，台灣樂天市場指出，每年換季時是民眾好發塵蟎過敏的季節，花粉季也接踵而來，一般人每日約有1/3時間是在臥房內度過，如此重要的空間更需要安穩舒適的環境，因此除塵螨類家電銷量相較去年同期成長了近3倍，顯示塵螨吸塵器已成了現代人的必備家電。

此外，自3/1至3/31（二）11:59 PM止，台灣樂天市場全館消費滿額3000賺10%點數！3月份Pickup、屈臣氏、草莓網首購會員樂享新客優惠券；3月銀行信用卡優惠最高回饋10%。3/20起，台灣樂天市場更祭出「假日特賣會X跨店馬拉松」，於3家店以上購物，回饋15%點數，防疫輕鬆睡出好品質，增強自身抵抗力更能快樂享回饋。

台灣樂天市場推薦多款助眠好物。（台灣樂天市場提供／黃慧雯台北傳真）

台灣樂天市場特別挑選五款睡眠給力小幫手，幫助睡眠品質大加分。分別是：airweave 愛維福輕型薄墊2.5公分 網路獨家入門款、嬰兒兒童防螨抗菌枕頭、SIROCA三合一塵蟎吸塵器、3M淨呼吸超濾淨空氣清淨機進階版、床之戀台灣製加高床包式保潔墊雙人5尺，使者可多加參考，為你提供助眠最佳利器。

(科技)