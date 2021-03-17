「Military.com」15日報導，美國印太司令戴維森證實，川普時期的海軍部長布瑞斯威特(Kenneth Braithwaite )曾提出重啟太平洋第一艦隊，以反制中國大陸持續成長的海上權力；如今即使川普下台，海軍高層依舊繼續考慮讓第一艦隊重出江湖，目前太平洋艦隊司令阿基里諾(John Aquilino)正分析利弊得失中。

戴維森表示，2020年11月，布瑞斯威特宣布可能讓活躍於1970年代的第一艦隊，於今日再度復活的消息。即使川普無法連任，布瑞斯威特也於2021年1月20日正式離開海軍部；但阿基里諾仍研究重新部署第一艦隊的利弊得失。

戴維森解釋，布瑞斯威特勾勒出第一艦隊的基地可能在印度洋與太平洋間；阿基里諾則具體構思第一艦隊可能執行的任務選項，包括作戰概念發展、影響、對第七艦隊的影響，以及第一艦隊與第七艦隊之間的關係。

報導指出，第七艦隊位於日本，為美國海軍最大的前進部署艦隊，也是美國在亞太區唯一的艦隊。第七艦隊管轄範圍涵蓋自印度到南極，自日本到千島群島的廣闊區域。

儘管第七艦隊擁有50至70艘艦船與潛艦；但隨著中國大陸在亞洲、太平洋地區的權力擴張與日俱增，美國海軍部隊在該區域的需求也不斷膨脹。此一情勢下，航空母艦在太平洋地區的駐留，尤顯重要。戴維森強調，「就我看來，目前我們擁有的能力仍不足以滿足需求」。

報導指出，如果第一艦隊最終真的重新回歸，基地可能在新加坡或澳洲中二選一。當印度與南亞區出現美國艦隊，除能夠重申對盟友的承諾外，還能確保潛在對手明確地認知到美國在全球的實力展示，更能保證海上自由通行。

面對區域出現海上新威脅，海軍祭出的組織變革不是只有讓第一艦隊重出江湖；還包括將海軍艦隊司令部改回先前的名字「大西洋艦隊」，以因應俄國在北大西洋的威脅。這兩者背後都凸顯出美國試圖在重要區域集中海軍部隊，以控制海上通道，並供自己與盟友能自由的通行。

(中時新聞網)