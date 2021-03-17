台達電(2308)創辦人鄭崇華表示，台達自10年前開始專注做電動車產品，由於台達的電源供應器做得比別人好，用在汽車上效能比別人好，現在開發很多機種，客戶很多，電動車將是台達未來營運的重點。

台達今天舉行「影響50 迎向50」成立50週年記者會，以「節用厚生」呼應經營使命，邁向永續經營，鄭崇華在現場感謝大家對台達的支持，並謙稱自己是很幸運的人，成立台達至今受到上天及員工的協助。

鄭崇華表示，台達自1971年創立至今50年，致力提升產品能源效率。感謝一路走來給予台達支持與協助的夥伴們。下個50年，面對全球氣候變遷的風險與機會，期許台達持續以電力電子的核心技術，為全球暖化的減緩與調適盡一己之力。此外，在這對台達格具意義的一年，希望藉由台達「影響50 迎向50」的系列活動，可以與員工、社會大眾一起努力「節用厚生」。

展望未來，鄭崇華表示，台達20年前開始做電動車電子產品，並從10年前開始專注做電動車產品，由於台達的電源供應器做得比別人好，轉換效率可以做到96%到97%，用在汽車電路上效能比別人好，且我們把功能從過去的一個一個簡化組合在一起，讓客戶很驚豔，吸引很多客戶，現在已開發很多機種，電動車將是台達未來營運的重心。

台達董事長海英俊表示，台達從創立至今，在同仁共同努力之下，2020年營收已突破新台幣兩千八百億，市值亦曾突破八千億元。台達專注於產品能源轉換效率的提升，2010~2019年間，為客戶節省314億度電，約當減碳近1,674萬公噸的二氧化碳；此外，台達已連續十年入選道瓊永續世界指數，今年亦獲得CDP「氣候變遷 」與「水安全」兩大環境主題評鑑為雙「A」領導級企業，以及供應鏈議合評價最高等級「A」級的肯定，顯示台達不僅以具體行動因應氣候變遷，亦積極攜手事業夥伴打造永續價值鏈。

台達執行長鄭平則指出，台達日前加入全球再生能源倡議組識RE100，承諾將於2030年達成100％使用再生能源及碳中和的總目標，這是台達積極對環境負責，也是永續經營的基礎。自2010品牌元年至今，台達品牌價值十年來持續成長，去年達到3.31億美元。展望未來，工業自動化、樓宇自動化、電動車、能源基礎設施以及資通訊基礎設施等市場規模龐大，台達將持續向前邁進，力求突破。

(時報資訊)