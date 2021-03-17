戶政人員勸退無效 男大生打賭服輸改名陳水扁鮭魚 18:012021/03/17 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳姓男大生與同學打賭，改名叫「陳水扁鮭魚」。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 迴轉壽司業者「壽司郎」行銷活動，優待名字叫「鮭魚」的顧客全桌免費，引爆全台改名潮，屏東有一名陳姓男大生搭上風潮，改名叫「陳水扁鮭魚」。 這名陳姓男大生，搭上鮭魚之亂，與同學打賭後至戶政事務所改名，第一次經戶政人員曉以大義，認為改名是大事、不該兒戲，本以為已經勸退，隔沒多久又踏進戶政事務所，仍堅持改名，最後改為「陳水扁鮭魚」。 壽司郎吃免費 桃13年輕人改名叫鮭魚 改名鮭魚爽吃壽司郎 媽驚吐一秘密 兒子崩潰了 (中時 ) #改名 #男大生 #陳水扁 #鮭魚 #打賭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化也有人改名鮭魚了 花80元手續費拚萬元大餐 16:552021/03/17 寶島 歡慶聖派翠克節 開南大學綠染校園 14:362021/03/17 寶島 繁星放榜 啟英、治平高中學生表現優異 16:422021/03/17 寶島 戶政所鮭魚之亂 行家：鮭中夢幻逸品叫這個 16:112021/03/17 生活 林鮭魚本尊現身 戶政主任笑：如果是我兒子一定打死 15:552021/03/17 生活 高雄18人改名鮭魚 唯一女生名字超長 16:582021/03/17 寶島 吃免錢瘋改名 3位8年級生昨晚奔赴三重戶政改名「貓咪愛吃鮭魚」「我是健康鮭魚」 16:272021/03/17 生活 竹北高中38名學生成功摘星 28人進頂流大學 16:562021/03/17 寶島 鮭魚壽司之亂 新北26人改名鮭魚 15:242021/03/17 生活 被安置時與隔壁床14歲少年嘿咻 智障男被訴 10:142021/03/17 社會 台大妹席開兩桌吃爆壽司郎！驚人餐費曝光 店員臉超臭 15:592021/03/17 生活 生活熱門新聞 翡翠水庫發放水警戒簡訊 鄉民炸鍋怒：侮辱南部人嗎？ - 生活 正妹重機騎士爆紅 電視台採訪見本人全場崩潰了 - 生活 女友愛疊在身上睡 男崩潰PO怪姿勢圖：女生都這樣？ - 生活 含糖飲料這個成分最殺 醫曝3階段變肝癌 - 生活 改名鮭魚爽吃壽司郎 媽驚吐一秘密 兒子崩潰了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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