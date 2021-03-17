迴轉壽司業者「壽司郎」行銷活動，優待名字叫「鮭魚」的顧客全桌免費，引爆全台改名潮，屏東有一名陳姓男大生搭上風潮，改名叫「陳水扁鮭魚」。

這名陳姓男大生，搭上鮭魚之亂，與同學打賭後至戶政事務所改名，第一次經戶政人員曉以大義，認為改名是大事、不該兒戲，本以為已經勸退，隔沒多久又踏進戶政事務所，仍堅持改名，最後改為「陳水扁鮭魚」。

(中時 )