氣動元件廠氣立去年上半年口罩及醫療產業短急單訂單湧現，下半年訂單來自5G、電子及自動化設備，去年合併營收15.82億元，EPS從2019年0.66元回升至2.04元，年增幅209.09％。17日董事會承認去年財報，會中也決議每股配發現金股利1.5元，配息率73.53％。以17日收盤價61.2元計算，現金殖利率2.45％。

氣立去年合併營收15.82億元，年增幅15.73％，營業利益1.65億元，年成長173.2％，淨利歸屬母公司1.37億元，EPS達2.04元，年成長幅度達209.09％。董事會決議美股發放現金股利1.5元，6月23日召開股東會。氣立表示，去年營收獲利成長的主因關鍵是去年農曆年後大陸爆發疫情，許多醫療及口罩大廠忙加班因應，為氣立帶來醫療設備元件急單。去年第三、四季疫情稍微趨緩，電子及5G應用相關設備亦開始蓬勃發展，訂單量持續應接不暇。

氣立指出，全球疫情仍在延燒，居家辦公帶動手機、筆電等消費性電子產品持續熱賣，加上全球推動5G相關產業，帶動5G通訊相關設備需求，氣立樂觀看待今年營運成長。

(工商 )