受制新冠肺炎疫情衝擊，台塑（1301）去年獲利、股利創六年新低。去年營收1,858.13億元，稅前盈餘241.66億元，稅後淨利200.36億元，年減46.3％，EPS3.15元；董事會決議配發現金2.4元，配發率76.19％，優於70～75％配發高標原則。

受新冠肺炎影響，台塑四寶去年合計稅後純益729.64億元，年減42.7％，連帶壓縮股利配發空間。為兼顧穩健經營、穩定回饋股東，台塑四寶仍在70～75％配發原則下，盡力採高標發放方案。台塑化（6505）、台化（1326）已公布股利政策，配發現金0.59元及2.5元，配發率達75％，但仍為近八年、六年新低。

雖然去年獲利大縮水，但在全球疫苗持續接種、兩岸經濟活絡升溫，加上歐美石化事故影響，第一季油價、石化行情步步高升，台塑四寶首季營運淡季不淡，獲利更有機會展現倍增躍進，改寫同期新高記錄。

台塑麥寮AN及MMA廠已於2月初完成歲修，近期石化供需吃緊，報價漲幅達10~56％，其中PVC創歷史新高，EVA創近九年新高、PP為近六年新高。台塑不僅3月營收將比2月明顯成長，並上修第一季營收會比去年第四季成長，本業獲利有機會創單季歷史新高，挑戰百億元。

第二季亞洲有17座輕油裂解廠歲修，合計年產能1,294萬噸，影響乙烯供應減少120萬噸，且美國德州暴風雪、歐洲、日本及南非等同業故障頻傳，減少銷往亞洲數量，預期第二季石化行情高檔走堅可期。

此外，台塑持股22.66的台塑美國公司目前PP、VCM及PVC等廠已開車，其餘各廠預計3月中旬前復工。

(工商 )