夢時代於上周五、六、日舉辦第一波「開心花．美麗GO」，帶動全館業績成長近一倍。第二波優惠活動將於3/19(五)-21(日)開跑，攜手逾50家知名品牌，打造「超級品牌日」，更首次祭出OPEN POINT點數十倍贈，民眾至指定櫃位不限金額消費，即可享此低門檻、高回饋的好康活動。

此外，於指定櫃位及餐飲品牌消費滿1,000元贈100元電子特別券，支付使用icash2.0或icashPay再贈10％OPEN POINT點數，為期3日的驚喜活動，總回饋率超過23％。

3/19(五)-21(日)夢時代推出「開心花．美麗GO」滿額回饋，集結3C家電、美妝保養、內睡衣、服飾鞋類、餐飲及兒童樂園等業種推出「超級品牌日」，超過50家品牌紛紛祭出各式好康吸客，不僅好逛、好吃又好玩。與此同時，還舉辦「蕾黛絲」、「法國福特」及「bgreen」三大展售會，折扣最低三折起，搭配賣場滿千送百的優惠，入手各類貼身衣物、不沾鍋廚具或運動家具皆相當超值划算。

夢時代表示，OP點數的運用多元且便利，除能兌換會員來店禮，在賣場的日常消費可憑1點抵1元；指定會員日期間，還可享雙倍折抵。每月另推出精選限量商品，持指定OP點數，即可免費獲得。點數還能至7-ELEVEN、康是美、統一精工速邁樂等OPEN POINT點數生活圈指定通路共享使用。3/19(五)起，首次推出OPEN POINT點數十倍贈，僅限3日的超值活動，敬請民眾把握快速累積點數的好時機。

(工商 )