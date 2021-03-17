大學繁星入學放榜，創立第4年的桃園市新屋高中學生謝珮慈，成為該校首位錄取台大學生，她以5科49級分錄取台大農業經濟學系，笑說新屋為農業鄉鎮，未來要將所學回饋母校。楊梅高中則有111人錄取，成為全國錄取人數第3多學校。

謝珮慈當年就讀東興國中舞蹈班，也保送桃園高中舞蹈班，她說，當年因為受傷，忍痛放棄跳舞興趣，考取新屋高中時因為認為太遠、太偏僻，還傷心了一段時間，真正入學後班上只有14名學生，加上因為學校很新，校內幾乎都是年輕老師，師生相處比較沒距離，也得到老師很多的照顧，很快就愛上高中生活。

她說，因為學校位處偏遠，沒有那麼熱鬧也沒有可以逛街的地方，外在誘惑並不多，所以可以專注於學業，而老師們都很熱心，只要有問題甚至會自願留下來加班陪學生解決疑惑，這也是市區大學校比較沒辦法做到的事，三年來過的很快樂。

該校今年繁星錄取41人，35人錄取國立大學，錄取率85.37％；除了謝珮慈考上台大，包括徐信陽同學和江子謙同學，也分別錄取台師大地球科學系和彰師大化學系。

另一位學生徐信陽，高一入學時成績並不算出色，英文科甚至只有C的能力，但是經過老師熱忱指導，今年以繁星錄取台灣師範大學地球科學系。新屋高中校長陳大魁說，高中成立初期校舍未全數完工，需和國中部學生共用有限空間，且工程環境對學習也不友善，師生幾乎都是「逐教室而居」，高中部首屆畢業生能有優異成績，除學生本身相當努力外，也感謝校內老師教學熱忱，有信心未來招生和升學率會逐步攀升。

楊梅高中有111人上榜，其中40人進入國立大學、8人進入醫學大學，錄取率高達7成4。校長鄒岳廷分析，社區高中讓學子適性發展、及早確立目標，只要努力保持校排名，就有機會透過繁星計畫進入名門大學，相對有優勢。

(中時 )