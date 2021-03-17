看電視時，開始把聲音愈調愈大聲？別人跟你講話時，總得聲嘶力竭嗎？對於聽力逐漸下降，多數長者都認為是自然老化，不太重視，但長期在聽覺不佳的情況下，恐怕會增加失智風險。若已有聽力問題，該怎麼預防失智？

隨著高齡化社會到來，失智問題愈來愈重要，也因此如何預防失智症是不少人想知道的問題， 據台灣失智症協會估算，2018年底全國失智人口已超過28萬，相當於每84人中，就有一位失智患者，而未來這樣的情況恐怕會愈來愈嚴重。若想預防失智，不妨從保護聽力開始做起，

澳洲健康大腦老化中心（CHeBA）的新研究發現，聽力受損程度介於輕度～重度間的受試者，整體認知表現較差，第6年接受檢查時，出現輕度認知功能障礙或失智症的機率更是其他人的1.5倍。

其實過去已有不少研究都發現，聽力和認知功能有關聯，2017年《刺胳針（Lancet）》上一項研究也列出了12項失智症可避免的風險因子，像是飲酒過量、肥胖等，其中一項就是聽力受損，據估算失智症病例中約有9％是因聽力受損導致的。

●聽力問題別輕忽 戴助聽器可望預防、延緩失智進展

除了從現在開始好好愛護耳朵、保護聽力外，若是已經有聽損問題的民眾，該怎麼辦呢？另一項最新研究給出了答案，美國國家阿茲海默症協調中心（NACC）的研究發現，使用助聽器，有助讓患有聽力問題的人，失智症進程延緩。

研究團隊針對2,114名平均年齡超過50歲的聽力障礙患者進行研究，發現三分之一有佩戴助聽器，且已有「輕度認知障礙（Mild Cognitive Impairment; MCI）」的受試者，在5年後經診斷仍未罹患失智症。

聽力問題別輕忽，戴助聽器可望預防、延緩失智進展（圖/康健雜誌提供）

輕度認知障礙是失智症的前哨站，患者面對比較複雜的工作任務或社會環境時，可能出現記憶喪失、健忘、語言上的問題，卻不影響簡單的日常生活，因此經常被忽略。根據研究統計，每年大約有10～15％的輕度認知障礙者會發展成失智症，一般同年齡的人則只有1～2％，因此輕度認知障礙是早期失智症的高危險群。

和不使用助聽器的受試者相比，使用助聽器的輕度認知障礙患者，罹患失智症的風險低許多，論文作者瑪格達（Magda Bucholc）也指出，研究發現使用助聽器會讓失智症的發展進程速度延緩2年。

「過去就有研究發現失智和聽力間的相關性，那這項最新研究的意義在於，解答了使用助聽器之後，是否真能延緩失智症進展，」新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，因此若是開始出現聽力問題的民眾，應該要正視問題，並且積極介入治療，使用助聽器可望預防失智症、延緩失智症進程。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任楊宗翰指出，65歲以上長者因聽覺毛細胞老化，細胞易受損、死亡，而毛細胞死亡後無法再生，一旦因外力導致聽力受損，終生都無法恢復。「聽力障礙會造成人際溝通不良，久而久之，難以和外界接觸、互動，較少接受刺激、動腦思考，可能因此容易造成失智。」

值得注意的是，失智的成因複雜，柳朋馳說，若是已有失智症狀況，再出現聽力問題的患者，則不見得可以靠助聽器來延緩失智症加重。

(中時新聞網)