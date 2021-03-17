P. League +台新夢想家37歲球星田壘日前宣布本季結束就退休，學生時期指導過他的女教練謝玉娟，回想起相處過的回憶，小娟姐大讚這樣條件的球員真的少見，也爆料田壘因為不喜歡身體碰撞偷偷示意隊友不要傳球給他的趣事，更喊話希望田壘有機會可以回高雄當教練。

今年4月4日台新夢想家在彰化體育館主場迎戰新竹街口攻城獅，就是田壘的引退賽，過去高中時期曾和吳永仁、李奇勳、莊曉文、周士淵組成「三民五虎」，為學校在HBL高中籃球聯賽打下2連霸，老隊友李奇勳、莊曉文、吳永仁、周士淵已經退休，現在換田壘也要準備高掛球鞋，謝玉娟半開玩笑說：「田壘現在已經是壘哥了、層級和過去不同，過去我和『三民五虎』從什麼都不會開始在籃球圈努力10多年。他有跟我說看了引退相關影片都快哭了，但我現在還要忙著督軍義守大學拚UBA 4強總決賽、沒時間哭，或許等21日晚上我再慢慢看、慢慢感動。」

謝玉娟並說，現在真的很難找到當初「三民五虎」這樣強大的組合，她一直夢想高雄能有一支屬於在地的球隊，有機會也歡迎「三民五虎」因為籃球再度聚首港都，回憶田壘高中時期的趣事，小娟姐爆料：「田壘不喜歡身體碰撞，場上時常常舉右手示意要球，但左手會偷偷在下方示意不要傳球給他，而當時身材瘦高的他有貧血，朝會唱國歌沒兩句就可能昏倒，這些都是難得的回憶，我現在手上的球員，真的也很難看到像他這樣條件的天生好手。」

(中時 )