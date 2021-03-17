專家認為布偶有助於抒緩遭遇案件的幼童情緒。（北市警局提供，文：陳鴻偉）

台北市警察局考查國外警政制度，發現荷蘭警車「必備配件」中，有兩隻布偶熊熊，這是因為有時遇到案件有幼童時，警方為了抒緩小朋友的情緒，利用熊布偶陪他們癒療突發的創傷及變故，北市警局17日正式配發1250隻布偶熊，將陸續交給各分局共599部警用巡邏車，做為執勤新配備。

北市警局表示，日前風靡全球的「開箱文」活動，許多政府機關也紛紛「開箱」執勤裝備，其中又以荷蘭警察的開箱文最引人注目，有眼尖網友發現，荷蘭警車的「必備配件」中，竟然有兩隻熊布偶。

經了解後，布偶成為警車「必備配件」的原因非常貼心及溫暖，在遇有緊急狀況時，消防員、警察及心理學家等專業人員發現，在兒童遭受創傷及變故時，泰迪熊等安撫布偶具有神奇療癒心靈能力，為了及時安撫孩童的情緒，布偶就成為執勤的好幫手。

市警局表示，熊布偶成為勤務一員的構想，與「Good Bears of the World」的理念相同。「Good Bears of the World」（世界好熊）組織自成立迄今，已將數十萬隻泰迪熊送給了需要愛與擁抱的人，這些執勤熊麻吉，17日也在北市警局溫馨現身！

市警局長陳嘉昌表示，小朋友有時無法理解車禍或其他案件的遭遇，此時一隻可愛布偶的陪伴，比千言萬語更能讓他感到平靜與安心，這是成人對孩子的體貼，也是警察剛毅執勤下的溫柔，未來同仁執勤時，可以透過小熊布偶，安慰受到驚嚇的孩子，告訴孩子：「小熊陪伴你，警察保護你，別害怕，我們都在。」

陳嘉昌也非常感謝，有熱心警友致贈這批溫暖熊布偶，總計625對熊布偶，17日起將成為巡邏警車的配備之一，希望這些暖心的小熊，在小朋友遭遇突發案件時，成為協助員警執勤的好夥伴。

(中時 )