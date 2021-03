專家認為布偶有助於抒緩遭遇案件的幼童情緒。(北市警局提供,文:陳鴻偉)

台北市警察局考查國外警政制度,發現荷蘭警車「必備配件」中,有兩隻布偶熊熊,這是因為有時遇到案件有幼童時,警方為了抒緩小朋友的情緒,利用熊布偶陪他們癒療突發的創傷及變故,北市警局17日正式配發1250隻布偶熊,將陸續交給各分局共599部警用巡邏車,做為執勤新配備。

北市警局表示,日前風靡全球的「開箱文」活動,許多政府機關也紛紛「開箱」執勤裝備,其中又以荷蘭警察的開箱文最引人注目,有眼尖網友發現,荷蘭警車的「必備配件」中,竟然有兩隻熊布偶。

經了解後,布偶成為警車「必備配件」的原因非常貼心及溫暖,在遇有緊急狀況時,消防員、警察及心理學家等專業人員發現,在兒童遭受創傷及變故時,泰迪熊等安撫布偶具有神奇療癒心靈能力,為了及時安撫孩童的情緒,布偶就成為執勤的好幫手。

市警局表示,熊布偶成為勤務一員的構想,與「Good Bears of the World」的理念相同。「Good Bears of the World」(世界好熊)組織自成立迄今,已將數十萬隻泰迪熊送給了需要愛與擁抱的人,這些執勤熊麻吉,17日也在北市警局溫馨現身!

市警局長陳嘉昌表示,小朋友有時無法理解車禍或其他案件的遭遇,此時一隻可愛布偶的陪伴,比千言萬語更能讓他感到平靜與安心,這是成人對孩子的體貼,也是警察剛毅執勤下的溫柔,未來同仁執勤時,可以透過小熊布偶,安慰受到驚嚇的孩子,告訴孩子:「小熊陪伴你,警察保護你,別害怕,我們都在。」

陳嘉昌也非常感謝,有熱心警友致贈這批溫暖熊布偶,總計625對熊布偶,17日起將成為巡邏警車的配備之一,希望這些暖心的小熊,在小朋友遭遇突發案件時,成為協助員警執勤的好夥伴。

(中時 )