方志友與閨密們楊佩潔(左一)顏以娜(右一)住一起聊心事。（TVBS提供）

方志友加入《女力報到-愛情公寓》系列第九季，她對於參與演出雀躍不已，開心加入這個大家庭，和鯰魚哥第一次合作印象深刻：「因為很好笑！」她劇中與楊佩潔到酒吧解悶卻被流氓搭訕，黃靖倫英雄救美慘被毆，回家後發現有瘀青，原來是因為他手機放在外套內側口袋，跌倒時因為身體彎曲手機壓到肋骨導致大瘀青，「當天拍攝是真的被打！踢肚子和跌倒都來真的，沒有替身。」苦笑自己「挨打專業戶」。方志友見他為了保護自己慘被痛毆表示：「覺得很可憐，怕真的受傷，但當他說自己是被打專業戶，就又覺得好好笑。」

談及過去是否有被搭訕的經驗，方志友笑回：「以前單身的時候有過，但經驗不是很好，因為都不是我的菜」。楊佩潔則自信透露：「當然有，還曾和朋友比賽，用吸管放入酒杯的根數，來算搭訕有幾個。」

方志友劇中飾演設計公司副總姚雅荃，詮釋新時代女性，有想法個性直接勇敢。初登場即來勢洶洶，工作追求效率的她，為了達成商業合作，剛從台東抵達台北就直接拎行李與客戶開會，分秒必爭地道：「既然是談生意就不用浪費時間。」飾演她從小到大好姊妹的楊佩潔，見她拎行李要找飯店暫住，邀請方志友先住她家，能互相照顧陪伴。

過去兩人曾在同部戲劇演出，但從沒對到戲，這回算是第一次，方志友表示：「第一天進劇組就是跟佩潔拍，很開心，因為是熟悉的人。」問及是否會像劇中和好姊妹一起住聊心事，方志友透露：「私下喜歡去姊妹家聊天」楊佩潔則曝：「會去姊妹家討拍，若有人被欺負還會成立智囊團，為對方出氣。」

(中時 )