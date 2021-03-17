嘉威生活（3557）併購廚具品牌Prepara綜效大爆發，2020年稅後淨利達7.24億、賺逾一個股本，EPS10.01元大幅超越前一年的3.25元成長超過三倍；嘉威生活董事長陳碩璨、總經理吳世偉17日更是首度同台指出，因應疫後環保趨勢在即，今年計畫將加速擴大PET環保生產線進行投產，成為未來營收成長兩位數新利器。

此外隨著大客戶Walmart、COSTCO、target等電商擴大與amazon電商銷售擴增，今年電商銷售業績占比，目標上看倍數成長可望達總營收占比10％。

嘉威生活轉型為生活餐具製造大廠後，營運表現亮眼，2020年營收達44.29億元，年增162％，稅後淨利7.24億元，年增233％，每股盈餘10.01元，且改為每季配股後，董事會決議去年第四季配發現金股利3.65元，總計去年下半年配發6元的現金股利，配發現金股利占所屬當期盈餘之比重均達到七成。

吳世偉指出，嘉威生活主要市場在美國，功能性餐具不僅適合居家使用，PP與PET材質的輕量安全特性，與文創時尚設計更可兼具戶外活動、休閒聚會使用，近40年來包括Walmart、COSTCO、target、中高檔家具連鎖WILLIAMS SONOMA、Crate&Barrel、電商amazon等都是大客戶。

吳世偉說，2020年美國深受新冠肺炎疫情衝擊，實體店受社交距離限制採取閉店等因應措施，第2季受創最深，但多元的客戶結構及差異化兩大因素，讓嘉威生活營運得以快速回溫，像是電商部分嘉威生活自有品牌Prepara在amazon業績即貢獻一半，預計去年電商發揮占營收近5％，今年包括Walmart等電商加速上線有望衝出10%營收貢獻目標。

第一季為嘉威生活傳統出貨旺季，2月營收為5.02億元，年成長102.42％，累計前2月營收為10.93億元，年成長6.41％，維持旺季表現。

(工商 )