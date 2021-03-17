彭小刀擔任今年斯巴達推廣大使，正在《全明星運動會》錄影的他，今（17）日以遠端視訊連線的方式參與「斯巴達障礙跑競賽」記者會。他在節目中身為藍隊，還特地邀請斯巴達上一屆推廣大使王家梁一起邀請大家到高雄參賽，兩人在節目中不同隊，但對於熱愛斯巴達障礙跑和全明星運動的心情是一樣的，也期盼有機會和全明星隊員相約一起挑戰斯巴達障礙跑競賽。

不同於王家梁與自己競爭式的參賽風格，彭小刀和女兒一起享受運動過程中的樂趣，及完賽後和家人朋友分享的強烈榮譽感，並將這份精神和榮譽感同樣用在全明星運動會上，互相和隊員加油打氣。他去年帶女兒挑戰小勇士賽，也鼓勵家長透過這次機會加入親子運動新風潮，訓練小孩的意志力，同時留下與小孩的珍貴回憶，更傳授一些體能訓練的獨門技巧給參與斯巴達的新手，像是從小在山上長大、活力旺盛有運動清甜系女孩之稱蔡祥也到記者會支持斯巴達障礙跑賽事，現場與教練體驗剝皮跳。

彭小刀（右）和王家梁邀請大家一同去高雄參加「斯巴達障礙跑競賽」。（寬寬整合行銷提供）

高雄市政府觀光局周玲妏局長亦出席致詞力挺此次賽事，局長表示去年疫情不穩定，當全世界靜止時只有台灣維持正常作息，令許多外國選手相當羨慕，今年斯巴達有親子活動，同時，高雄也將推動運動觀光，第一場就是國際的斯巴達障礙跑競賽，帶動城市的觀光，之後也會有一系列的相關運動觀光活動的推動，共同帶動高雄及岡山的觀光發展，一起創造運動觀光產值。局長也提到自己開始嘗試去健身房運動，笑稱雖然還沒辦法去參加斯巴達障礙跑競賽，但相當鼓勵民眾參與這場做好足夠安全準備和防疫措施的精采賽事，運動完也可以去吃岡山有名的羊肉，補充蛋白質。選手除了能在享受運動的過程中欣賞高雄的湖光山色，同時還能重新認識自己的身體，是項兩全其美戶外運動，歡迎喜愛運動的朋友呼朋引伴來參加。

近來高雄市政府卯足全力活絡高雄觀光，搭配斯巴達障礙跑競賽的強身健體活動熱度勢不可擋，必能創造話題。昨日發生凱渥男模主動脈剝離的遺憾新聞，其實運動最重要的是讓身體保持健康，同時也要養成正確運動知識及習慣，注意安全，斯巴達障礙跑競賽與一般比賽不同，可以依照自己體力去做調整，不需要跟其他選手拼命，最重要的是享受運動帶來的快樂。「斯巴達障礙跑競賽」比賽報名從即日起至4月7日中午12時止。

「斯巴達障礙跑競賽」記者會今在高雄舉行。（寬寬整合行銷提供）

「斯巴達障礙跑競賽」記者會今在高雄舉行。（寬寬整合行銷提供）

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