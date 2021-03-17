一輛休旅車日前故障在中投東路二段與五福路口，霧峰分局霧峰派出所員警上前幫忙，發現該車漏油嚴重。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

一輛休旅車日前故障在中投東路二段與五福路口，霧峰分局霧峰派出所員警上前幫忙，發現該車漏油，找來滅火器，放在現場備用。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

一輛休旅車日前故障在中投東路二段與五福路口，霧峰分局霧峰派出所員警上前幫忙，發現該車漏油，聯絡環保局來將滲漏的汽油覆蓋。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

一輛賓士休旅車，日前行經中投東路二段與五福路口前時，突然熄火，停在路口，中市警局霧峰分局霧峰派出所巡佐施秉鑫，行經時，發現該車故障，下車幫忙，仔細觀察車輛時，赫然發現車底在漏油，急忙請駕駛劉姓婦人下車，並於第一時間立即緊急疏通車流警戒，遏止火燒車發生。

霧峰分局霧峰派出所巡佐施秉鑫，日前下午1點20分，正前往值勤點執行14時至16時的測速照相守望勤務時，行經中投東路二段與五福路口前，疑是前方有車輛故障，於是下車幫忙，駕駛劉姓婦人表示開到路口停等紅燈時，突然熄火，不知道車子怎麼回事，員警仔細查看該車，赫然發現車底正在大量滲漏汽油，立即請劉婦離開車輛，並立即疏導附近車輛遠離該車，以遏止火燒車發生。

由於該路口為車流量較大的交通要道，施員立即請求支援，將交通錐擺放在車後，並管制車道，以防止經過的車輛太靠近而引燃滲漏的汽油，也詢問附近店家，借來滅火器，放在現場備用，接著電話通知119派遣消防車到場警戒，及通知環保局來處理滲漏的汽油。

劉婦表示，當下突然熄火，嚇了一跳，嘗試再次啟動未果，正當不知所措時，員警突然出現來幫忙，非常感謝員警的熱心關懷，並立即應變處置，防止了意外發生。

霧峰分局長陳家銘表示，駕駛人在開車前，應確實做好車輛檢查及保養工作，倘若遇到交通狀況無法及時排除，應放置故障警示，警告往來車輛，並可撥打110報案專線請警方到場協助。

(中時 )