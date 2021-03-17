台股今天震盪走低，新台幣匯率也同樣偏弱整理，收盤收在28.302元，貶破28.3元價位，貶3.9分創近一週最低，台北及元太外匯市場總成交金額16.71億美元。

台積電今天除息，每股配發2.5元，但並未上演光速填息戲碼；台股受到權值股台積電走弱影響，加上航運、鴻家軍撐盤無力，終場失守5日線，收跌97.34點，收16215.82點。

新台幣兌美元今天開盤價為28.250元，開盤後微幅走揚至盤中高點28.245元，接著陷入弱勢整理，最低為28.342元。

外匯交易員表示，今天外資持續敲進美元，又有投信ETF投資款匯出，使得新台幣跌幅持續擴大，不過出口商進場拋匯，收斂貶幅，終場以28.302元作收，連續3個交易日貶值。

外匯交易員指出，美元買盤出籠，市場供需已逐步趨於平衡，加上台股來到波段高點，短線新台幣應呈偏弱整理；緊接而來的是美國聯準會（Fed）利率決策會議，市場關注聯準會對於經濟展望、通膨以及寬鬆情勢的看法，這些訊息也將為市場後續發展提供指引。

台灣央行明天將舉行理監事會議，外匯交易員表示，市場普遍預期利率按兵不動，不過央行是否會對新台幣匯率發表看法，也是廠商十分關注的議題。（編輯：楊凱翔）1100317

(中央社)