屏東高中繁星放榜，共有5人通過醫學系第一階段。(屏東高中提供)

今年大學繁星放榜，屏東女中共錄取60人，其中頂大台清交成皆榜上有名，國立錄取率更高達68.33％，其中屏東區學測榜首張綺真捨棄台大，如願錄取清大電機工程學系。

另外屏女張棋棻國中唸的是舞蹈班，因熱愛舞蹈，高中3年探索發現自己仍然熱愛藝術，想成為一位電影創作工作者，繁星如願錄取自己第一志願台北藝術大學電影創作學系，未來想要當個導演，拍攝高中生面對升學與未來可能徬徨的劇情電影。

屏北高中則有61人繁星上榜，錄取國立大學共25人，其中國中會考5A入學的陳以芹，家中領有中低收入證明的她，3年來兢兢業業努力讀書，常常晚上還留在學校與老師討論功課，養成良好讀書習慣，透過繁星錄取中國醫藥大學藥學系。

屏東高中則有65人繁星榜上有名，包括5位學生通過醫學系第一階段，另外錄取臺灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、政治大學等頂尖大學的學生共有12位。

美和高中則有32人錄取繁星，再創校史紀錄，其中楊宗育在成功大學醫學系、趙振宇高雄醫學大學醫學系、蘇亮甄台北醫學大學醫學系皆通過醫學系第一階段；另有4人錄取台灣大學，分別是法律系廖乙衡、法律系財經法學組朱芊慈、法律系司法組莊筑茜及機械工程學系陳翊翔，創下美和繁星同一年上台大各類群第一志願人數。

(中時 )