財運分為正財運和偏財運，有些人命中註定正財運一般，要發財就要依靠偏財運，但意外之財可不會信手拈來，搜狐網命理專欄就分享6大提升偏財運的妙招，從家中裝飾到辦公室桌椅擺設都大有學問。

▍1.風水中水為財

身處在有水的地方有利增強偏財運，因此建議想讓偏財運變旺的人，可以多選擇周邊有湖、水塘及噴泉的居住地點或辦公場所，此種房子多利偏財，容易帶來橫財運。

▍2.注意流年偏財位

2021年六白武曲星（偏財星）飛臨的方位是中宮，催旺運勢的方法包含：擺放聚寶盆、黃色地毯、黃水晶和玉石物品，而也要找到六白武曲星的流年方位，多在這個方位上活動，辦公或休息，都可提升自己的偏財運。

▍3.找「靠山」

背後是否有「靠山」對於偏財運至關重要！一般橫財在沒有貴人幫助下很難達成，因此要注意沙發、床和辦公室的桌椅必定要靠牆，不可背後無靠，也不可將浴缸放在沙發後，可能會影響貴人運。

▍4.客廳要藏風聚氣

如果客廳的入戶門正對著陽台，在風水上屬於「穿堂煞」，是典型的漏財風水。因為進氣為財氣，如果入戶門正對陽台，就會造成進來的氣直來直去，很不利於聚氣，建議通過設置玄關和擺放屏風來緩沖氣流，使進來的氣均勻分佈到房間的各個角落。

▍5.擺放旺財吉祥物

貔貅又被封為「吉瑞之獸」，在風水上有聚財作用，因此在家中擺放貔貅或者配戴貔貅手鍊都非常有利於提升偏財運，尤其對銷售類工作有奇效。注意擺放時要把貔貅頭朝向門或窗外，可以時常用手撫摸，但要注意只能摸屁股，不能摸嘴，如果在手上則要留意將貔貅頭轉向朝外。

▍6.多行善

多積德行善也是提升偏財運的方法！所謂德財配位，太小氣或吝嗇的人是很難有多大的偏財運，因為偏財得來的財一定要回報社會才能延續，一個人財運多寡往往跟心量與福報有關。

(中時新聞網)