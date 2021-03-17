45歲南韓女星金俊熙，擁有不科學火辣身材，完勝不少年輕女生，近日她曬出比基尼辣照，超完美S曲線和豐滿上圍，讓網友看了都驚呆。

金俊熙穿著平口比基尼上下搖晃，為了防止上身滑落，還用雙手拉著，曬成健康膚色的她，不僅四肢纖細，連小腹也平坦到沒任何贅肉，豐滿上圍呼之欲出，展現完美S曲線身材，完全看不出45歲，身材比年輕妹妹還要辣，而這段火辣動圖也隨即登上韓網熱搜。

金俊熙身材好到不科學。(圖／翻攝自IG)

金俊熙以混聲組合Mu的成員出道，雖然演過多部韓劇，但卻沒因戲爆紅，反而因為失敗婚姻暴肥至63kg，最後成功靠健身瘦下來而聞名，2006年她和嘻哈團體JinuSean的Jinu(金鎮宇)結婚，一度是演藝圈模範夫妻，未料她在2008年流產，同年7月離婚，讓外界相當震驚。

而失婚的金俊熙，一度暴肥至63kg，之後瘦身成功，也會在自己的服裝商城擔任模特兒，她常在社群分享自己維持身材的方法，除了一天進食4餐，主餐皆以蛋白質為主，每週更會安排1至2天的有氧運動及重量訓練，讓肌肉變得結實。

目前是電視藝人兼網路商城CEO的金俊熙，曾和小16歲健美小鮮肉李大宇交往，未料才4個月，她就把兩人合照全部刪除，還發文透露，男友希望從她的人生中消失，並表示自己很傷心，強調永遠都想對方得到幸福，外界都揣測兩人已分手，去年5月她和圈外男友結婚，兩人一起經營網路商城。

(中時新聞網)