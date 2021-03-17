宏碁（2353）去年受惠PC市場攀上近十年罕見榮景，營運表現也大幅跳升，全年度合併營收2,771.12億元、為六年來新高，稅後淨利更年增逾129％、達60.29億元，拉抬全年稅後每股盈餘（EPS）來到2.01元，刷新自2011年度以來新高。

在去年第三季營運站高後，宏碁第四季雖略有回檔，但也同步站上近十年來同期新高。其中，毛利率衝上11.7％高點，營益率更有4.7％的破紀錄表現，單季稅後淨利19.92億元，年增逾484％，單季EPS為0.67元。

累計2020年全年合併營收年增18.3％、為2,771.12億元，毛利率及營益率分別達10.9％，及創新高的3.2%，稅後淨利翻倍年增、達60.29億元，EPS 2.01元。

宏碁並於17日董事會中通過擬將配發每股現金股利1.5元，配息率74.6％，除息基準日訂為7月6日、發放日為8月5日。該案亦將在6月11日的股東常會時表決。

(工商 )