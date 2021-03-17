KPMG安侯建業執行長曾國禓17日表示，使用再生能源已成國際趨勢，除了國內法規要求之外，不少上游供應鏈也要求綠電比例，成為企業採購綠電驅動力。

KPMG安侯建業綠能產業服務團隊主持人陳文正則指出，近期「溫室氣體減量及管理法」將修法，擬對排碳量大的企業開徵「碳費」，據此許多用電大戶應從企業低碳轉型與ESG治理來全盤思考再生能源佈建或採購策略。

因應「用電大戶條款」2021年上路，KPMG安侯建業會計師事務所17日主辦「用電大戶採購綠電實務工作坊」，針對企業ESG治理、台灣綠電市場發展現況、購買再生能源電力及憑證的商務與綠電交易合約法律實務議題討論。

依照我國用電大戶條款規定，契約容量超過5千KW企業需將10％用電轉為再生能源，預計有300多家企業受到影響。用電大戶可透過自行設置綠電設備、儲能設備、購買再生能源電力及憑證或是繳納代金來滿足用電義務。隨著再生能源電力市場自由化，2020年被視為台灣綠電交易元年，許多企業紛紛投入綠電採購，年交易量已超過8億度，蓬勃的市場也使綠電採購成為用電大戶滿足義務的熱門選項。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興建議，企業應掌握自家公司溫室氣體排放量與現況、找出排碳熱點，進而透過科學減量，以回應國內外各國貿易法規、客戶、機構投資人、供應鏈等方面的要求與期待。

若企業選擇採購綠電來滿足法規義務與自身要求，則需與綠電供應者簽署企業的購售電合約。

KPMG安侯企業管理公司副總林文棟表示，國際市場常見購售電合約主要有三種，分為直供（On-site PPA）、轉供（Off-site PPA）、以及只購買憑證的虛擬購電合約（Virtual PPA）。

目前用電大戶條款規範企業需購買電力及憑證，兩者不可分離，屬於「電證合一」形式，因此僅購買憑證是無法滿足綠電義務，企業需特別留意。

(工商 )