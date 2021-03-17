英國在台辦事處指出，英國政府在3月16日公布了針對英國國防、安全及外交策略的綜合評估報告（Integrated Review），這是英國幾十年來在外交政策與國家安全所做的最全面的一次評估報告，以「競爭時代的全球化英國」（Global Britain in a Competitive Age）為名，闡述英國政府對於英國到2030年的世界角色願景，以及英國將與其他國家一起採取的行動，以確保英國在現今更為競爭的時代能更強大、安全與繁榮。

英國表示，未來會面臨更多挑戰，包括氣候變遷、COVID-19、快速的科技發展等，這些挑戰將會需要全球解決方案與行動，國際權力與機會將東移至印度太平洋地區（Indo-Pacific，維持現狀將不足以面對未來十年的挑戰，英國需要提出新願景行動方案。

在英國綜合評估報告，將闡述英國政府對英國在未來十年的世界角色願景，以及到2025年英國將採取的行動。《綜合評估報告》全面闡述英國國家安全和國際政策，概述連結所有英國公民的三個基本國家利益–主權、安全與繁榮，以及英國的民主價值觀，還有對普世人權、法治、言論和信仰自由、平等的承諾。

綜合評估報告在英國此一重要時刻完成結論。自2015年《英國戰略防禦與安全評論》以來，世界已經發生巨大變化，英國在其中的地位也隨著變化。

此報告是英國政府花了一年多的時間，跨政府部門工作、並與許多外部單位與智庫進行諮詢，訂定出英國的全球化願景。這包括：強調開放是邁向繁榮之路、在國家安全和韌性上更加穩健、?再度承諾英國是世界推動良善的力量、決心加強尋求多邊解決方案以因應包括氣候變遷等挑。

綜合評估報告同時強調加強英國與世界各地盟友和合作夥伴關係的重要性，且必須以更迅速、更敏捷的行動來達成。英國《綜合評估報告》提出了四個總體目標：

一、透過科學與技術以維持英國戰略優勢，將科技納入國家安全和國際政策的一個整體元素，以穩固英國成為全球科技與可靠網路力量。這對於獲得經濟、政治和安全優勢至關重要。

二、塑造開放的未來國際秩序，與合作夥伴合作，重振能讓英國這類開放社會與經濟蓬勃發展的國際機構、法律和規範。這將協助英國公民和世界其他地區的人們，可以充分實現民主、自由貿易和國際合作的整體利益，尤其是在未來網際網路空間與太空領域。

三、通過與國際盟友和夥伴合作，加強國內外的安全與防禦，以協助英國最大程度地享有開放社會的利益，保護人民在真實世界和網路環境中都能免受各種日益增長的威脅。這些威脅包括國家級威脅、激進份子和恐怖主義、組織犯罪、以及武器擴散。

四、在國內外建立防禦韌性能力，改善英國在預測、預防、以及準備並應付從極端氣候風險到網路攻擊風險的能力。這也包括從源頭就開始因應風險，特別是因應氣候變遷和生物多樣性喪失的此類風險。《綜合評估報告》列出英國政府從現在到2025年的總體國家安全和國際政策目標。這些目標將成為日後所有英國政府部門相關政策制定的依據。從長遠來看，此報告也將影響未來的英國「支出審查」（Spending Review），以期提供進一步的機會連結英國國家資源與政策目標。英國將確保所有政府部門在中央強化戰略能力下共同努力，以實現英國總體目標。

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