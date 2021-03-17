已婚民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳陷同居疑雲後，顏若芳表示，私事造成公眾資源浪費討論，她深深感到抱歉，並深自檢討，自己近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作。對於此舉，資深媒體人謝寒冰在政論節目中則質疑，道歉是顏若芳願意的嗎？還是民進黨滅火的動作？說到底其實這樣的作法，「就是為了躲避媒體眼光」。

針對同居疑雲，顏若芳日前在臉書表示，首先，這幾天因為她個人的事情，讓很多關心她的人擔心了，以及對於私事造成公眾資源浪費討論，「我深深感到抱歉，並深自檢討，自己近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作」。她說，會謹記這次經驗，該房子也不再外租，避免誤會，也會繼續努力做好自己的工作，不讓大家失望。

而王定宇15日首度現身做出回應，則說事情告一段落，租了4、5個月，他也不想租了，8000元房租只有一個床位很貴，相關問題他第一時間就回應了，就是單純分租狀況，從一開始到現在太太家人都很清楚。

對此，謝寒冰16日在《新聞大白話》中說，實際上我對王定宇復出的話非常感冒，老實講這件事情最讓人家覺得奇怪的是，王定宇、顏若芳都覺得自己問心無愧，只是房東、房客，那顏若芳幹嘛道歉？我想不出來任何理由，你沒做錯任何事情啊！那妳認為沒做錯為何要道歉？為什麼要暫停發言人工作。

謝寒冰再分析說，這件事是顏若芳自己願意的嗎？還是民進黨滅火的方式？說到底「就是為了躲避媒體眼光啊」，民進黨讓王定宇一個人出來滅火，顏若芳則是靜靜的不說話，對於此事的處理關係很爛。

(中時新聞網)