黃少祺和韓瑜的劇中兒子李家慶終於現身。（三立提供）

黃少祺和韓瑜的兒子終於現身！新人李家慶在三立八點台劇《天之驕女》飾演黃少祺和韓瑜的兒子，劇中他因爸爸黃少祺飾演的張嘉良在泰國販賣黑心油而受波及，被迫留在泰國，如今終於可返台灣與家人相聚。日前韓瑜許願希望有小鮮肉霸總當護花使者，編劇就馬上安排小鮮肉兒子給她，對此韓瑜氣惱表示：「我要的不是兒子，這樣和願望落差有點大，不能接受啦！」但仍開心劇中的寶貝兒子終於出現，幫她出口惡氣，也開玩笑對黃少祺喊話：「走著瞧！」

韓瑜在劇中有一個女兒陳子玄和和兒子李家慶，她表示如果自己是媽媽的話，一定會比較疼女兒，「兒子就是應該出去磨練、受盡苦楚才會長大啊！女兒則是貼心小棉襖，我會跟她像姊妹一樣，把好的東西都給她。」毫不掩飾對兒子、女兒的偏心。她表示現在戲裡她是父親楊烈的貼心小棉襖，兒子李家慶是她的護花使者，因此很期待跟兒子發展多一些母子情，「離婚前的文鈴像女王，現在比較希望可以當一個好媽媽。」

由於帥兒出現，心中最帥的男人是否從黃少祺變成李家慶？韓瑜笑說：「當然還是前夫張嘉良啊！有顏、有身材、有身高、有體格，劇中無人能敵，即使戲下檔了，他應該還會是我的第一位。」雖兩人劇中已離婚撕破臉，但仍給予前夫極高的肯定與讚美。

對於李家慶終於進組一家團聚，黃少祺笑稱是雙帥對戲，高顏值的父子檔應該會讓觀眾看了心曠神怡。現實生活中黃少祺有兩個兒子，他表示小孩比較黏媽媽一點是正常的，但如果發現小孩子很明顯的只偏愛媽媽，他就會用一些小手段，「為了把他們的心擄回來，我就會帶他們去吃愛吃的美食，買他們最愛的樂高」，藉此收買小孩的心。有兩個兒子的他不擔心小孩叛逆期的到來，只要注重人品發展，要有禮貌、有教養，相信就算以後到了叛逆期也不會「走鐘」太多，平常的教育方式採恩威並濟，他笑說：「該嚴厲時我不手軟，該讓他們撒野放鬆時，他們根本就是直接踩我頭上。」

等了100多集終於登場的李家慶表示壓力很大，因劇中的爸媽都是大家公認的男神、女神，更會警惕自己隨時保持最佳狀態，一刻不得鬆懈，也坦言還沒和他們對到戲時很緊張，覺得他們給人高冷的感覺，接觸後發現他們都是很暖的人，會叫他不要緊張，還會陪他對詞排戲，讓他放心不少。劇中他為了媽媽韓瑜而忤逆爸爸黃少祺，現實中李家慶在高中時期也有一段叛逆時光，常喜歡和朋友到處玩耍到半夜才回家，長大後漸漸能體會父母的苦心，現在是個愛家魔人，平時工作之餘就會跑回家陪家人。

(中時 )