美國股市那斯達克指數自2月中旬高點以來，近期頻頻受挫，對此，美國資深投資分析師威廉斯（Sean Williams）指出，「高估值引發的疑慮、變種病毒和疫苗接種的進度、投資人的槓桿比率擴大」，3種因素顯示，那斯達克指數恐將「全面崩盤」。

據威廉斯在《The Motley Fool》撰文內容指出，那斯達克指數自去年3月谷底反彈，直到近期出現頹勢，進入回檔修正狀態；有3種因素顯示，那斯達克指數恐面臨全面崩盤。

威廉斯指出，相較美債殖利率上升，美股的估值更令人擔憂；根據Siblis Research數據顯示中，截至2020年底，那斯達克100指數的回顧性本益比（trailing P/E）為39.5%，週期性調整本益比（CAPE、Shiller P/E）為55.3%。那斯達克100指數在去年底的回顧本益比為2018年底（20.3）的2倍，週期性調整本益比遠超歷史標準。

威廉斯進一步指出，不只是那斯達克100指數，截至3月10日，標普500指數的週期性調整本益比為35.3%，達過去150年平均水準16.79的2倍以上，在歷史上，週期性調整本益比只發生過4次超過30倍的情形，最後都跌20%至89%不等，因此，以歷史經驗來看，估值這麼高的情況，熊市很有可能到來。

針對變種病毒和疫苗的接種，威廉斯表示，在嬌生疫苗的批准後，美國人目前有3種疫苗的選擇，但威廉斯認為，疫苗的接種速度還不夠快，新冠病毒的變異可能會降低疫苗的功效，即使美國境內實現群體免疫，變種病毒仍可能被境外人士帶入美國境內。

在散戶投資人的槓桿率中，威廉斯提到，依據哈里斯民調（Harris Poll）在去年9月發布的數據中，顯示散戶中有23%購買期權，10%的人以保證金買進股票，還有10%的人購買期權的同時，也以保證金買進股票。代表著有43%的散戶，都在利用槓桿來投機。

威廉斯稱，近11個月以來，散戶投資的表現都不錯。但槓桿比率長期以來都被視為禍根，如果股市開始朝錯誤的方向發展，散戶可能會被迫追加保證金。歷史上看來，短線交易和追加保證金通知的情況下，將會加劇大多股市的崩潰。

但威廉斯認為，這3大警訊可能會導致那斯達克指數崩盤，但並不代表崩盤很快就發生；他認為，那斯達克指數的崩盤不一定是壞事，很可能會因禍得福。歷史上看來，這也是長期投資人投入資金的一個大好機會。而美股的主要指數都將從崩盤和修正中復原。

(中時新聞網)