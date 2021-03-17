運動愛好者，常常不小心受傷，和泰產險表示，針對運動族群推出專屬個人意外傷害險加個人綜合保障保險「健健美Light2.0 PLUS」升級版專案，保戶運動揮汗有保障！

和泰產險表示，「健健美Light2.0 PLUS」升級版專案除了基礎的個人意外傷害保險中實支實付的傷害醫療保險之外，同時還有個人綜合保障保險。若民眾在運動過程中不慎讓身邊的人受傷，依法須負賠償之責時，其中的個人責任保險便會啟動相關保障；另外健身時所攜帶的證件遺失、住家鑰匙或是隨身財物被竊，健健美專案中的個人隨身財物被竊損失保險項目，也能獲得相關保障。

和泰產險表示，這是專為運動族群設計健健美專案，線上投保，每日保費不到10元，讓保戶減重減脂時可不必大減荷包，放心揮汗不怕突發狀況，放心運動放輕鬆！

和泰產險也說，現在投保健健美專案就有機會抽中筋膜按摩槍！

(工商 )