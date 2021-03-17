陳美鳳主持的民視節目《美鳳有約》16日熱鬧開工，她同時正在拍備檔八點大戲《黃金歲月》，笑稱現在「飯友、酒友」一知道她接戲、主持還有廣告，大家不約而同在群組同時回「喔」，讓她哭笑不得說：「我是人人好，很好約，大家現在知道我變難喬，都懂我開始要過搶時間的日子了。」甚至連好友藍心湄要找她聚會，都會「備註」時間地點，並說「看妳班表」。

陳美鳳表示貼心的好友們很懂她的作息，在進劇組前，每個人都卯起來幫她「補一下」，每天聚會吃大餐從未停止，讓她很怕體重爆增。她還提到早期在汐止棚拍戲《夜市人生》，曾經為了多爭取時間，汐止夜半收工，直奔華視攝影棚睡在沙發椅，早上直接起來錄影《美鳳有約》，還有曾在收工後晚上8、9點搶時間拍攝廣告，她都全力配合，讓眾人驚呼與佩服她的敬業。

陳美鳳分享往事。（民視提供）

陳美鳳認為這樣的安排很好，讓工作人員銜接流程比較順利，處處貼心為旁人想的她，不管到哪裡都受到大家喜愛，幸好現在拍攝已有一套流程，她也努力多運動儲備體力。

(中時 )