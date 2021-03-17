想與陌生女子發生關係之前，千萬要搞清楚對方性別，否則遇上同性就尷尬了！就有一名林姓男子在一次私人聚會遇上一名酒店妹，深深對方的身材修長與巨乳吸引，遂帶出場到摩鐵性交易，沒想到就在興致高漲時，驚見對方「下體凸起」，這才發現酒女是男生，嚇得沒付錢就快閃離去，還因痛毆引介的朱姓酒女被告傷害與恐嚇罪。

事發當天，林男將相中的酒店妹帶到摩鐵，洗完澡後先躺著讓對方口交，不久就開始觸摸對方秘密處，卻驚見酒女下體凸起，這才發現對方是男的，氣得沒付錢穿上衣服就走人。

事後，林男找陳姓媽媽興師問罪，還質問引介的朱姓酒女，為何沒告訴他帶出場的酒女是女扮男裝，因擔心朱女會將自己被男人口交的糗事外流，要求朱女解鎖手機讓她檢查，朱女不從，林男就叫小弟將她痛毆一頓，將人打到滿身是傷，朱女不甘，對林男提告傷告與恐嚇罪，另「男酒女」也對林男控告性侵。

據「ETtoday新聞雲」報導，檢方調查時，朱女與林男達成和解撤告，朱女提告性侵部分，由於無具體證據，最後也因事證不足，對林男不起訴處分。

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(中時新聞網)