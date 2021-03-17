年僅23歲的凱渥男模張誌軒於深夜運動後，突感心臟不適，暈倒在地，緊急送醫後，仍不幸死亡，死因為主動脈剝離。國立台灣大學醫學院內科教授王宗道提醒，高血壓為主動脈剝離的重要危險因子，年輕人仍須定期量測血壓，瞭解自身血壓狀況。

藝人「小鬼」黃鴻升去年也因主動脈剝離而逝世，而年紀更輕的張誌軒，同樣死於主動脈剝離，令人震驚，難道這類棘手的急重症心血管疾病有年輕化趨勢？

王宗道指出，高血壓是誘發主動脈剝離的關鍵因素，因此，主動脈剝離主要病患為血壓控制不良的中老年人。

至於年輕人致病原因則以心血管結構異常居多，也就是「馬凡氏症候群」。馬凡氏症候群患者以年輕男性為主，特徵為高瘦、手指纖細且較長，加上高度近視，由於天生結締組織較為柔軟，以致於血管壁容易破裂，引發主動脈剝離。

國內健保大數據分析，馬凡氏症候群患者罹患主動脈剝離的風險為一般人的10倍之多，如果又有高血壓等慢性疾病，且再加上連續熬夜，則致病機率就會更高。

王宗道指出，大部分年輕人幾乎不會測量血壓，即使量血壓，也只關心第1個數據（收縮壓），只要不超過130，就以為沒事，但第2個數據（舒張壓）也很重要，如超過90，就屬於高血壓，必須持續服用藥物。

如何預防主動脈剝離？王宗道提醒，家族成員如有過主動脈剝離，或罹患馬凡氏症候群，就應提高警覺，定期測量血壓，養成均衡、清淡等飲食習慣，戒除菸酒，且生活作息正常。

(中時新聞網)