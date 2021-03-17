2020年立法委員選舉，國民黨立委蔣萬安與民進黨台北市黨部主委吳怡農的「雙帥對決」，引起各界關注，而隨著2022年台北市長選戰將近，2人的布局和行動，也再次成為外界焦點。近日有一份網路民調詢問網友，認為蔣萬安和吳怡農誰比較帥，結果顯示，蔣萬安取得壓倒性優勢。

網路媒體《Nownews》以「雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？」為題，進行網路投票，投票時間為3月16日至22日，截至17日晚間6點為止，結果顯示，有68.1%網友認為蔣萬安比較帥，認為吳怡農比較帥的網友則有31.9%。

認為蔣萬安比較帥的網友表示，「這是帥哥無誤」、「沒得比」、「帥，正派感，陽光」、「蔣萬安帥度勝過吳宜農很多」、「無關政黨，比較過後就他比較帥啊」。

認為吳怡農比較帥的網友則指出，「身材又好又帥」、「當然是吳宜農」、「眉宇之間愛台灣」、「全力支持農農」、「吳宜農是真的帥，蔣萬安是自以為帥」。

此外，對於2022年是否會投入台北市長選舉，吳怡農1月時表示，2022年自己不會參選台北市長，全力輔選民進黨的候選人，拿下台北市首都市長的席次，「讓蔣萬安2024還繼續留在中山區」，並放話自己2024年會再參選的中山區立委選舉；而蔣萬安對於是否打算全力投入2022台北市長選戰，則一直沒有正面回應，但日前他在「110年山東同鄉會春節團拜暨召開會員大會」活動中獻唱《告白氣球》，歌詞裡有一句「我願意」，則被解讀似乎把答案藏在歌詞當中。

(中時新聞網)